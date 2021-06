AmmPower Corp. ernennt Paul Mascarenas OBE zum Senior Advisor und Chairman des Advisory Boards

Die AmmPower Corp. (ISIN: CA03169D1024 ; WKN: A3CNND) freut sich mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Paul Mascarenas OBE zum Senior Advisor und Chairman des Advisory Board bekannt zu geben. Herr Mascarenas war zwischen 2011 und 2014 als Chief Technical Officer bei der "Ford Motor Company" tätig.

Paul Mascarenas ist eine erfahrene Führungskraft, die zurzeit als Mitglied des Board of Directors von "ON Semiconductor" (NASDAQ: ON), der United States Steel Corporation (NYSE: X), der "Shyft Group" (NASDAQ: SHYF) und "Borg Warner Inc." (NYSE: BWA) fungiert. Zuvor hatte Mascarenas unterschiedliche Positionen bei der "Ford Motor Company" inne, wo er zum Vice Corporate President und Chief Technology Officer (CTO) befördert wurde. Darüber hinaus ist Herr Mascarenas Unternehmenspartner des in Detroit ansässigen strategischen Investmentunternehmens "Fontinalis Partners" und berät eine Reihe von Start-Ups und Unternehmen in frühem Stadium. Herr Mascarenas ist der Chairman von "FISITA (UK) Ltd." und fungierte zwischen 2014 und 2016 als Präsident. Zuletzt war er im Jahr 2019 als Chairman/ President von "SAE International" tätig.



Karriere bei Ford Motor Company

Zwischen 1982 und 2014 war Paul in Positionen mit zunehmender Verantwortung bei der "Ford Motor Company" tätig - bis hin zum Corporate Vice President und Chief Technical Officer. In dieser Funktion leitete er die globale Forschungs- und Entwicklungsorganisation von Ford und beaufsichtigte die Entwicklung und Umsetzung der Technologiestrategie und -pläne des Unternehmens. Herr Mascarenas fungierte auch als Chairman des Technology Advisory Board von Ford und gründete das "Palo Alto Research and Innovation Center", wo er die Vision des Unternehmens leitete, Menschen in allen Teilen der Welt kompromisslose Mobilität zu bieten.