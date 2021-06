KÖLN (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Werbevermarkters Ströer haben sich im zweiten Quartal stärker von den Lockdowns in der Pandemie erholt als gedacht. Dem Konzern kommen fallende Infektionszahlen sowie der Impffortschritt in Deutschland entgegen, was die Kunden wieder stärker Werbung buchen lässt. Die in der Krise eingebrochene Außenwerbung (OOH) sei mit den Buchungen für Juni und die Sommermonate danach wieder auf dem Vorkrisenniveau angekommen, hieß es am Donnerstag von den Kölnern zu einer Analysten- und Investorenveranstaltung. Das zweite Quartal fällt nun wohl etwas besser aus als vom Unternehmen zuletzt selbst in Aussicht gestellt. Auch für die Jahresziele wird Ströer nun etwas konkreter.

Die im MDax notierte Ströer-Aktie stieg kurz nach dem Handelsbeginn um mehr als zwei Prozent auf 70,10 Euro. In den letzten Monaten pendelte das Papier meist um die Marke von 70 Euro, nachdem es kurz vor dem Jahreswechsel mit der Impfstoffhoffnung an den Märkten noch auf mehr als 82 Euro geklettert war.