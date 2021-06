Eine neue globale Partnerschaft wurde zwischen der führenden Mineralwassermarke S.Pellegrino und der gemeinnützigen Organisation Food for Soul, gegründet von Chefkoch Massimo Bottura und Lara Gilmore, bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, positive soziale und ökologische Veränderungen voranzutreiben und eine nachhaltige Esskultur zu fördern.

MAILAND, 24. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Um die Zukunft durch verantwortungsbewusstes Handeln zu ernähren, konzentriert S.Pellegrino seine Bemühungen und Ressourcen auf Bildungsaktivitäten zur Förderung einer verantwortungsbewussten Lebensmittelkultur, die auf Food Waste achtet. In diesem Sinne kündigt S.Pellegrino seine Zusammenarbeit mit Food for Soul an, um deren Mission und Refettorio-Projekte auf der ganzen Welt zu unterstützen und sozial verantwortliches Handeln zu fördern, das die Gesundheit unseres Lebensmittelsystems verbessert, Lebensmittelverluste und -verschwendung reduziert und gleichzeitig Inklusion und Resilienz ermöglicht. Das Herzstück der neuen Partnerschaft ist der gemeinsame Glaube an den Wert der Gastfreundschaft und an das Potenzial von Lebensmitteln, das Leben der Menschen zum Besseren zu verändern, indem sie eine gemeinsame Wertschöpfung und einen kulturellen Wandel schaffen.