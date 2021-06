Der Dieselskandal ist in der Reise- und Wohnmobilbranche angekommen: Manipulierte Fiat Ducato-Motoren sind in zwei Drittel aller Reisemobile verbaut.

Zahlreiche namhafte Freizeitfahrzeughersteller haben Wohnmobile verkauft, deren Motoren mit unzulässigen Abschalteinrichtungen versehen sind. Selbst manipuliert haben die Wohnmobilbauer die Motoren in der Regel nicht, sie haben zum Reisemobilbau jedoch Basisfahrzeuge großer Autobauer verwertet, die manipulierte Motoren enthielten.

Einer dieser Autobauer ist Fiat Chrysler, dessen manipulierter Kleintransporter Fiat Ducato bei rund zwei Dritteln aller Wohnmobile als Basis verwendet wird. Der Fiat Ducato gilt als Marktführer unter den Chassis für Wohnmobile. Auch Reisemobile der Marke Weinsberg, die 1992 an die Tabbert Industrie AG verkauft wurde und heute Teil der Knaus-Tabbert-Gruppe ist, sind im Wohnmobil-Dieselskandal verstrickt. Weinsberg-Wohnmobile basieren ausschließlich auf dem Fiat Ducato als Basisfahrzeug.

Fiat hat seine Fiat Ducato-Dieselmotoren so manipuliert, dass sie die EU-Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand einhalten. Im normalen Straßenbetrieb werden die geltenden Umweltrichtlinien missachtet, weshalb manipulierte Fiat Ducato-Reisemobile grundsätzlich nicht zulassungsfähig sind. Dadurch verlieren sie enorm an Wert. Außerdem drohen den Fahrzeughaltern Fahrverbote und der Verlust der Straßenzulassung. Betroffene Reisemobilbesitzer müssen den Betrug nicht einfach so hinnehmen; sie sollten sich wehren und ihren Anspruch auf Schadensersatz geltend machen.

Manipulierte Fiat Ducato-Motoren in Weinsberg-Reisemobilen

Bei sämtlichen Wohnmobilen auf Basis des Fiat Ducato mit Dieselmotoren der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 aus den Baujahren 2014 bis 2019 wurde wahrscheinlich die Abgasreinigung manipuliert. Um diese Fiat Ducato-Dieselmotoren geht es:

2,0 Liter Multijet

2,0 Liter

2,2 Liter Multijet II

2,3 Liter

2,3 Liter Multijet

2,3 Liter Multijet II

3,0 Liter

Folgende Reisemobile der Marke Weinsberg enthalten einen Fiat Ducato-Dieselmotor und können vom Abgasskandal betroffen sein, wenn ihr Motor über die Euro-Norm 5 oder 6 verfügt und zwischen 2014 und 2019 gebaut wurde:

Wohnmobil-Baureihen von Weinsberg Weinsberg-Modellvarianten Weinsberg CaraBus 540 MQ, 541 MQ, 600 DQ, 600 ME, 600 MQ, 600 K, 601 K, 601 MQ, 601 MQH, 630 ME, 630 MEG, 631 ME Weinsberg CaraCompact 600 MEG, 600 MEG Edition Pepper, 600 MF, 600 MG, 600 MG Edition Pepper Weinsberg CaraHome 550 MG, 600 DKG, 600 MG, 700 DG Weinsberg CaraLoft 550 MG, 550 MH, 600 MF, 600 MG, 650 ME, 650 MEG, 650 MF, 650 MGH, 700 MEH, 700 MXH Weinsberg CaraTour 540 MQ, 541 MQ, 600 DQ, 601 MQ, 631 ME Weinsberg CaraSuite 650 MF, 700 ME Weinsberg Ti 550 MH, 600 MG, 650 MEG, 700 MG

Um herauszufinden, welcher Motor im eigenen Camper verbaut ist, können Reisemobilbesitzer in ihren Fahrzeugpapieren beziehungsweise auf der letzten Seite des Serviceheftes nachschauen. Die Schadstoffklasse des Motors steht in der Regel in der Zulassungsbescheinigung I.

Schadensersatz für den Camping-Bus einklagen

Geschädigte Verbraucher, die im Besitz eines Weinsberg-Reisemobils mit manipuliertem Fiat-Dieselmotor sind, haben Anspruch auf Schadensersatz. Um einem Fahrverbot oder der Stilllegung des Weinsberg-Wohnmobils zu entgehen, sollten Reisemobilhalter schnell handeln. Je länger sie warten, desto mehr steigen die Chancen für Fiat und Weinsberg, dass die Ansprüche auf Schadensersatz verjähren. Zudem sinkt die Höhe der Entschädigungssumme für Wohnmobilhalter mit jedem weiteren Tag, der vergeht.

Betroffene Wohnmobilbesitzer können ihre Camping-Busse zurückgeben und eine Entschädigung in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises erhalten. Oder sie behalten das Reisemobil und machen den Wertverlust in Form einer finanziellen Entschädigung geltend. Meist handelt es sich dabei um 20 bis 25 Prozent des einstigen Kaufpreises.

Wurde der Camper als Neuwagen vor weniger als zwei Jahren gekauft, können die Ansprüche beim Händler geltend gemacht werden. Für Gebrauchtwagen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Übergabe des Fahrzeugs. Auch wenn es sich bei Fiat um keinen deutschen Hersteller handelt, ist eine Klage gegen den Motorhersteller möglich.

Betroffene Verbraucher sollten sich juristisch beraten lassen

