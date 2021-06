FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab des Dax unterhalb des Rekordhochs aus der vergangenen Woche dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte werden zum Handelsbeginn wieder stabile Kurse erwartet. Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte für den Leitindex knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein moderates Plus von 0,36 Prozent auf 15 511 Punkte.

An der Wall Street war der Leitindex Dow Jones Industrial am Vorabend im späten Handel ins Minus gerutscht. Die asiatischen Börsen zeigten sich ohne klare Richtung. Die Marktteilnehmer blieben nervös angesichts einer womöglich bald strafferen Geldpolitik in den USA, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda an.