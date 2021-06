Disclaimer

LYNX Shop Apotheke: Bullenfalle! Was muss jetzt halten? Es war ein Ausbruch wie im Bilderbuch. Doch dann kam am Dienstagmittag eine überraschende Nachricht, die den Befreiungsschlag in eine Bullenfalle verwandelte. Welche Levels müssen halten, damit die Shop Apotheke-Aktie nicht noch weiter abrutscht?