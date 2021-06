BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: gut

Kursziel neu: 44,50

Kursziel alt: 44,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Talanx mit "Buy" und einem Kursziel von 44,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Versicherer habe in diesem Jahr endlich seine Interessen auf Linie gebracht mit jenen der Minderheitenaktionäre, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So hätten auf der Hauptversammlung die Aktionäre für einen neuen Prämienanreiz-Plan gestimmt, der das Management auf Basis der Renditeziele des Konzerns belohne. Diese bedeutende Veränderung werde wertsteigernd wirken. Auch sollten Investoren Talanx kaufen, weil sie damit die Tochter Hannover Rück zu einem Abschlag bekämen./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 15:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.