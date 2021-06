OTS Auto1 FinTech / Erstes Security Token Offering in der deutschen ... Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.06.2021, 09:07 | 98 | 0 | 0 24.06.2021, 09:07 | Erstes Security Token Offering in der deutschen Automobilbranche / Auto1 FinTech emittiert attraktives Blockchain-Wertpapier über 4 Mio. Euro mit iVE.ONE (FOTO)

Berlin (ots) -

- Auto1 FT setzt in Zukunft verstärkt auf die Blockchain-Technologie - Attraktives Investment mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 5%, das sich an professionelle Investoren mit einer Mindestanlagesumme von jeweils EUR 200.000 richtet

- Erstes Security Token Offering in der deutschen Autohandelsbranche Das Fintech-Unternehmen Auto1 FT emittiert digitale Wertpapiere im Gesamtwert von maximal vier Millionen Euro, um digitale Innovationen zu beschleunigen. Es handelt sich um das erste Security Token Offering (STO) im deutschen Automobilsektor. Auto1 FT möchte mit der Anleihe vor allem professionellen Investoren eine attraktive Investmentmöglichkeit im stark skalierenden Mobility-Bereich anbieten. Hinsichtlich der Konditionen verspricht das Fintech eine kurze Laufzeit von nur einem Jahr und einen attraktiven Zinssatz von 5,5 Prozent bei vierteljährlicher Zinszahlung. Mit dem blockchain-basierten Security-Token-Ansatz realisiert Auto1 FT zudem eine sehr hohe Sicherheit bei der Auszahlung, geringe Gebühren und eine schnelle Transaktionsabwicklung. "Mit der neuen Tokenisierung-Finanzierung machen wir einen weiteren großen Schritt, der in den internationalen Märkten auf großes Interesse stößt", sagt Managing Director Taimur Andre Rashid.

Auto1 FT hat ein Geschäftsmodell entwickelt, das Fahrzeughändler mit einer flexiblen und schnellen Bereitstellung von Liquidität unterstützt. Hierbei finanziert der Anbieter den Einkaufspreis von Fahrzeugen bis zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs an den Endkunden. Der gesamte Prozess wird digital abgebildet. Technologische Basis bildet dabei eine Web-Plattform, die einen hohen Automatisierungsgrad in die Finanzierungsprozesse bringt. Investoren profitieren von mehreren risikoreduzierenden Maßnahmen, die Teil des Geschäftsmodells von Auto1 FT sind - darunter etwa ein detailliertes Händler-Scoring, Risk Pooling und die Hinterlegung der Fahrzeuge als Sicherheit.

Zahlreiche Fahrzeughändler in mehreren europäischen Ländern zählen bereits zum Kundenkreis von Auto1 FT. Seinen bestehenden, vollständig digitalen und automatischen End-to-End-Prozess der Kreditfinanzierung möchte das innovative Start-up schrittweise um weitere Technologien und Produkte ergänzen. "Wir werden der Würth der digitalen Mobility-Branche. Unseren Service möchten wir schon bald weltweit anbieten", äußert sich Rashid zu seinen Zielen. "Mit dem Security Token Offering bieten wir Investoren die Möglichkeit, an dem bevorstehenden Wachstum unseres Fintechs zu partizipieren", so der branchenerfahrene Manager weiter. Das Marktpotenzial sei enorm. So geht Rashid davon aus, im Jahr 2021 einen Umsatz von 60 bis 80 Million Euro erreichen zu können. Die Skalierbarkeit der Auto1-FT-Systeme bieten dazu eine sehr gute Grundlage.

