ADVA macht virtuelles Routing mit Ensemble SmartWAN einfach und erschwinglich

ADVA (FWB: ADV) hat heute seine leistungsfähige und sichere Ensemble SmartWAN-Netzlösung vorgestellt, welche in die Ensemble Network Functions Virtualization (NFV)-Suite von ADVA integriert ist. Sie bietet Unternehmen eine einfache und erschwingliche Möglichkeit, die Vorteile von Software-definierten Kommunikationsdiensten (Software-Defined Wide-Area Networking, SD-WAN) auch ohne Installation zusätzlicher virtueller Netzwerkfunktionen (VNFs) umfassend zu nutzen. Jetzt können Unternehmen eine leistungsfähige Komplettlösung einsetzen, die dynamisches virtuelles Routing, zentrales Management und volle Transparenz bietet. Mit Zero-Touch-Provisioning (ZTP) wird die Bereitstellung vereinfacht. Die Server arbeiten in einem großen Temperaturbereich. Diese Leistungsmerkmale von Ensemble SmartWAN verbessern den Return on Investment für Anwendungen wie dynamische und voll vermaschte Netze und Smart-City-Dienste erheblich. Gleichzeitig bietet diese Lösung die Vorteile eines offenen Systems, da weitere VNFs oder Benutzeranwendungen ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebs hinzuzufügt werden können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210624005187/de/