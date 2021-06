Nasus Pharma gibt positive Ergebnisse einer klinischen Pilotstudie mit dem intranasalen Epinephrin-Pulver-Spray FMXIN002 bei Patienten mit saisonaler allergischer Rhinitis bekannt

TEL AVIV, Israel, 24. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Nasus Pharma Ltd , ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung eines nadelfreien, pulverbasierten, intranasalen (PBI) Spezialproduktportfolios zur Behandlung akuter medizinischer Zustände konzentriert, gab positive Ergebnisse einer Pilotstudie für intranasales Epinephrine auf Pulverbasis bekannt.

FMXIN002 ist ein in der Erprobung befindliches intranasales Epinephrin-Pulverspray, das nicht-invasiv, benutzerfreundlich und zuverlässig ist. Es könnte eine schnelle und effektive Hilfe bei schweren, potenziell lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen auf Nahrungsmittel, Medikamente und Insektenstiche bieten. Die Pilotstudie ist die erste Humanstudie für Epinephrin in Pulverform und liefert neben den kürzlich veröffentlichten Ergebnissen der intranasalen Naloxon-Zulassungsstudie von Nasus Pharma weitere überzeugende Beweise für die Zuverlässigkeit der intranasalen Pulvertechnologie.

„Die Ergebnisse der Studie mit dem intranasalen Epinephrin-Pulver FMXIN002 zeigen, dass es eine sicherere und effektivere Notfallbehandlung von lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen ermöglicht. Es ist einfach zu handhaben und das Epinephrin wird schnell absorbiert", sagte Dr. Dalia Megiddo, Nasus Pharma CEO.

Bei der FMXIN002-Pilotstudie handelte es sich um eine offene, aufsteigende Einzeldosis-Studie über zwei Perioden und drei Behandlungen zum Vergleich der Bioverfügbarkeit, die das PK-Profil von FMXIN002 mit dem derzeitigen Standard der Behandlung - einem intramuskulären Epinephrin-Autoinjektor (EpiPen, Mylan) vergleichen sollte.

Zwölf (12) Freiwillige mit bekannten saisonalen Allergien erhielten in drei Sequenzen entweder 0,3 mg intramuskuläres Epinephrin über einen Autoinjektor oder FMXIN002 in Dosierungen von 1,6 und 3,2 mg. Jede intranasale Dosierung wurde unter normalen Bedingungen und unter nasaler Allergenprovokation getestet, bei der eine nasale Verstopfung erzeugt wurde, um die Verstopfung der Nase bei Anaphylaxie zu simulieren. Insgesamt wurden fünf Behandlungen in einem Cross-Over-Design durchgeführt, um die PK/PD-Antwort auf Epinephrin, verabreicht durch FMXIN002 oder Injektion, mit und ohne nasale Allergenprovokation zu vergleichen.