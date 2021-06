Fertigungsindustrie gewinnt durch 5G an Effizienz

Berlin (ots) -



- Die meisten 5G-Pioniere sehen wichtige Erwartungen erfüllt oder übertroffen

- Zu den größten Herausforderungen bei der Einführung von 5G zählen die

Integration in bestehende Netzwerke und IT-Systeme sowie die Cybersicherheit



Die Fertigungsindustrie befindet sich bei der Einführung von 5G weiterhin in der

Konzeptions- und Planungsphase: Erst 30 Prozent der Industrieunternehmen

weltweit - in Deutschland 34 Prozent - testen den Einsatz von 5G oder sind

bereits weiter fortgeschritten. Zu diesem Ergebnis kommt das Capgemini Research

Institute (http://www.capgemini.com/researchinstitute/) in seiner neuen Studie "

Accelerating the 5G Industrial Revolution: State of 5G and edge in industrial

operations (https://www.capgemini.com/de-de/news/fertigungsindustrie-gewinnt-dur

ch-5g-an-effizienz/) " . Mehrere der entscheidenden Merkmale von 5G - wie Edge

Computing, erhöhte Sicherheit oder niedrige Latenz - haben die Erwartungen der

Early Adopter erfüllt oder übertroffen.







40 Prozent der befragten Industrieunternehmen gehen davon aus, 5G innerhalb derkommenden zwei Jahre an einzelnen Standorten umfassend einzuführen. Testläufeund frühe Implementierungen von 5G erzielen beträchtlichen Geschäftsnutzen: 60Prozent der Vorreiter sagen, dass 5G zu einer höheren Effizienz im Betriebbeigetragen hat, und 43 Prozent berichten von mehr Flexibilität.Industrieunternehmen sind optimistisch, dass 5G ihren Umsatz steigern wird,indem es die Einführung neuer Produkte, Services und Geschäftsmodelleermöglicht. 51 Prozent der Fertigungsunternehmen wollen 5G in derProduktentwicklung nutzen und 60 Prozent planen, neue Serviceleistungen aufBasis von 5G anzubieten.Industrieunternehmen erachten Edge Computing als essenziell, um das vollePotenzial von 5G zu realisieren. 64 Prozent der Unternehmen planen,Edge-Computing-Services auf der Basis von 5G innerhalb der nächsten drei Jahreeinzuführen. Sie erwarten sich davon Optimierungen bei Performanz undAusfallsicherheit sowie bei Datensicherheit und -schutz, gerade in Deutschlandaber auch Zugang zu neuen Einnahmequellen und sinkende Kosten. Mehr als einDrittel der befragten Industrieunternehmen aller Sektoren bevorzugt den Aufbauprivater 5G-Netzwerke. Das stärkste Interesse daran zeigen Halbleiter- undHightech-Hersteller (50 Prozent) sowie der Sektor Verteidigung, Luft- undRaumfahrt (46 Prozent)."Für die Fertigungsbranche sind 5G und Edge die Schlüssel zur IntelligentIndustry: Damit können Hersteller enorme Datenmengen in Echtzeit nutzen - undauf dieser Basis Innovation mit ungeahnter Schnelligkeit vorantreiben ", sagtMichael Rogosch, Leiter des Bereichs 5G & Edge bei Capgemini Engineering.