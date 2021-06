Seite 2 ► Seite 1 von 3

Rüsselsheim (ots) -- Bestellstart DS 4: Ab sofort können Kunden das neuePremium-Kompaktklassemodell bestellen- Das Beste aus zwei Welten: "Designed in Paris, made in Germany"- Fortschrittliche Technologien: DS Extended Head-Up-Display , DS Iris & DSDrive Assist 2.0- Herausragender Komfort: Weiterentwickelte DS Active Scan Suspension &innovative SitzeAb sofort ist der DS 4 in Deutschland bestellbar. Das neue Kompaktmodell aus demPremium-C-Segment begeistert mit Pariser Handwerkskunst und fortschrittlichstenTechnologien: Raffinesse trifft Ingenieurskunst. Zusätzlich zu den dreiVersionen DS 4, DS 4 Cross und DS 4 Performance Line sowie der Limited EditionDS 4 La Première (https://de-media.dsautomobiles.com/de/DS-4-La-Premiere-Sonderedition-fuer-den-Bestellstart?idtok=7ae23bbb8351) , die exklusiv zum Bestellstartangeboten wird, können Kunden aus vier verschiedenen Ausstattungsniveaus undfünf unterschiedlichen Antrieben wählen. Das erste jemals in Deutschland(Rüsselsheim) gebaute DS Modell steht für Pariser Luxus Savoir-Faire inKombination mit deutscher Präzision - "Designed in Paris, made in Germany". DiePreise beginnen bei 28.900 Euro inkl. MwSt. für den Benziner DS 4 BastillePureTech 130 (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,8-5,8;CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 154-131*) und bei 37.900 Euro für denPlug-in-Hybrid DS 4 Bastille + E-Tense 225 (Kraftstoffverbrauch gewichtet,kombiniert in l/100 km: 1,5-1,2; CO2-Emissionen gewichtet, kombiniert in g/km:35-28*).Die Vorfreude steigt: Ab sofort sind die Bestellungen für den neuen DS 4geöffnet. Der Einstiegspreis für den Basis-Benziner DS 4 PureTech 130 mitumfangreicher Serienausstattung des Niveaus Bastille liegt bei 28.900 Euro; derBasis-Diesel DS 4 BlueHDi 130 in der Ausstattungs-Variante Bastille + ist ab32.400 Euro erhältlich. Als Plug-in-Hybrid ist der DS 4 E-Tense 225 ab 37.900Euro bestellbar. Für SUV-Liebhaber hält die Pariser Premium-Marke den DS 4 CrossPureTech 130 ab 36.000 Euro in der Top-Ausstattung Trocadero bereit."Der DS 4 sorgt seit Sekunde eins für Begeisterung! Wir freuen uns sehr, dasswir nun die Bestellungen für unser neuestes DS Modell öffnen können. Der DS 4wird für uns in Deutschland eine große Rolle spielen, da er im wichtigenC-Premium-Segment rangiert. Außerdem setzt er Maßstäbe in Sachen Design sowieTechnologie und wird darüber hinaus auch noch in Deutschland gefertigt - vieleeindrucksvolle Argumente, die für den DS 4 sprechen. Wir sind sehrzuversichtlich, dass unser neuer Technologieträger auch unsere anspruchsvollenKunden begeistern wird.Mit dem DS 4 läuten wir eine neue Generation von DS