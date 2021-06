Die subkutane Formulierung von DARZALEX▼ (Daratumumab) wird in Europa das erste zugelassene Medikament zur Behandlung von neu diagnostizierter systemischer Leichtketten-Amyloidose und erhält eine zusätzliche Zulassung für vorbehandeltes multiples...

Bei der zweiten Zulassung handelt es sich um die Gabe von Daratumumab SC in Kombination mit Pomalidomid und Dexamethason (D-Pd) zur Behandlung von am multiplen Myelom (MM) erkrankten Erwachsenen, die eine Vortherapie mit einem Proteasom-Inhibitor und Lenalidomid erhalten hatten und refraktär gegenüber Lenalidomid waren oder die mindestens zwei vorausgegangene Therapien, darunter mit Lenalidomid und einem Proteasom-Inhibitor, erhalten hatten und während oder nach der letzten Therapie eine Krankheitsprogression zeigten.

AL-Amyloidose und MM sind komplexe, unheilbare Bluterkrankungen. AL-Amyloidose ist eine seltene und potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die durch die Ansammlung von Amyloid, einem unlöslichen Protein, in Geweben und Organen verursacht wird.1, 2 Dies kann schließlich zur Schädigung von Organen führen, in den meisten Fällen zur Schädigung des Herzens, der Nieren und der Leber.3

Das multiple Myelom (MM) ist eine nach wie vor unheilbare Blutkrebserkrankung der Plasmazellen im Knochenmark.4 Zwar gab es in den vergangenen Jahren mehrere Behandlungsentwicklungen. Angesichts der Komplexität der Krankheit werden die Patienten jedoch oft therapieresistent.5 Mit jedem Rückfall verschlechtern sich die Ergebnisse, sodass wirksame Behandlungsoptionen hier unverzichtbar werden.5, 6

„Die heute erteilten Zulassungen stellen für Patienten, die an diesen Bluterkrankungen leiden, einen bedeutenden Fortschritt dar. Dies gilt insbesondere für die AL-Amyloidose, bei der die Patienten schon seit langem dringend auf zugelassene Behandlungsoptionen warten“, so Edmond Chan, Senior Director, EMEA Therapeutic Area Lead Hematology bei Janssen-Cilag Limited. „Die Aussichten für unbehandelte Patienten waren bisher schlecht; die durchschnittliche Überlebenszeit betrug 12 bis 18 Monate bzw. nur sechs Monaten bei Patienten mit stark eingeschränkter Herzfunktion. Unser Ziel ist es, diese Zahlen zu verbessern und den Patienten, bei denen AL-Amyloidose diagnostiziert wurde, neue Hoffnung zu geben.”

Die Zulassung der Europäischen Kommission für die Indikation AL-Amyloidose basiert auf den positiven Ergebnissen der Phase-3-Studie ANDROMEDA, die kürzlich bei der Jahrestagung 2021 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) und beim 26. Kongress der European Hematology Association (EHA) vorgestellt wurden.7, 8 Im Rahmen der Studie wurde D-VCd im Vergleich zu VCd allein untersucht, einem Behandlungsschema, das bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter AL-Amyloidose üblich ist. Bei Patienten, die mit Daratumumab behandelt wurden, kam es zu einer signifikant höheren Rate kompletter hämatologischer Remissionen (haemCR) im Vergleich zu Patienten, die mit VCd allein behandelt wurden (59 Prozent im Vergleich zu 19 Prozent; p < 0,0001).7 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 20,3 Monaten wiesen darüber hinaus bei D-VCd mehr Patienten eine sehr gute partielle Remission oder besser (≥ VGPR) als bei VCd auf (79 Prozent im Vergleich zu 50 Prozent).7 Das Sicherheitsprofil von D-VCd entsprach insgesamt den Profilen der einzelnen Wirkstoffe.7

„Die AL-Amyloidose ist eine seltene hämatologische Erkrankung. Ihre Diagnose kann enorm schwierig sein, da die Symptome oft subtil und denen anderer Erkrankungen sehr ähnlich sind. Diese Herausforderung wird durch die begrenzten Behandlungsmöglichkeiten noch weiter erschwert“, so Dr. med. Efstathios Kastritis*, Professor für klinische Therapeutik an der medizinischen Fakultät der Nationalen und Kapodistrias-Universität Athen und Prüfarzt bei der ANDROMEDA-Studie. „Die Zulassung von Daratumumab ist daher eine erfreuliche Nachricht für die Patienten und die medizinische Fachwelt, da die Zugabe von Daratumumab zu VCd, das bisher die Standardtherapie zur Behandlung der AL-Amyloidose darstellte, bei den Patienten nachweislich ein tiefgreifendes Ansprechen hervorruft. Es bewirkt nicht nur eine signifikant höhere Remissionsrate als VCd allein, sondern verbessert signifikant das Ansprechen von Herz und Nieren und verzögert signifikant die Schädigung der wichtigsten Organe.“

„Wir von Janssen verfolgen das Ziel, transformative Innovationen für Patienten mit komplexen Bluterkrankungen zu liefern“, so Dr. med. Jessica Vermeulen, Ph.D., Vice President Clinical R&D, Late Stage Development, Hematology von Janssen Biologics B.V. „Wir konzentrieren uns auf die weitere Erforschung und Entwicklung von Daratumumab für Patienten, die zusätzliche Behandlungsoptionen benötigen. Wir freuen uns darauf, die Auswirkung, die Daratumumab bei diesen neuen Indikationen zeigen wird, zu realisieren.“

Die Zulassung der Europäischen Kommission von Daratumumab SC in Kombination mit Pd zur Behandlung von vorbehandeltem MM basiert auf den positiven Ergebnissen der Phase-3-Studie APOLLO, die kürzlich in der Fachzeitschrift The Lancet Oncology veröffentlicht wurde. Eine aktualisierte Analyse der Studie mit Daten zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurde auch bei der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) und beim 26. Kongress der European Hematology Association (EHA) vorgestellt.

Die APOLLO-Studie erreichte ihren primären Endpunkt des verbesserten progressionsfreien Überlebens (PFS) und zeigte, dass D-Pd im Vergleich zu Pd allein das Progressions- bzw. Todesrisiko signifikant um 37 Prozent reduzierte (Risikoquotient: 0,63; 95-Prozent-Konfidenzintervall [CI], 0,47-0,85; P = 0,0018).9 Das mediane progressionsfreie Überleben (PFS) lag im D-Pd-Studienarm bei 12,4 Monaten gegenüber 6,9 Monaten im Pd-Arm.9 Zudem zeigten die Ergebnisse der Studie, dass die Gesamtansprechrate von D-Pd im Vergleich mit Pd allein signifikant höher lag (69 Prozent im Vergleich zu 46 Prozent); dies war auch der Fall bei der Rate kompletter Remissionen oder besser (25 Prozent im Vergleich zu 4 Prozent) und bei der Rate sehr guter partieller Remissionen oder besser (51 Prozent im Vergleich zu 20 Prozent).9 Darüber hinaus zeigten mehr Patienten, die mit D-Pd behandelt wurden, einen negativen Status für die minimale Resterkrankung als Patienten, die Pd allein erhielten (9 Prozent im Vergleich zu 2 Prozent).9 Darüber hinaus zeigte D-Pd ein Sicherheitsprofil, das den bekannten Profilen von Daratumumab SC bzw. Pd allein entspricht.9

Über die ANDROMEDA Studie7

ANDROMEDA (NCT03201965) ist eine laufende, randomisierte, offene Phase-3-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Daratumumab SC in Kombination mit Bortezomib, Cyclophosphamid und Dexamethason (D-VCd) im Vergleich zu VCd allein bei der Behandlung von Patienten mit neu diagnostizierter Leichtketten-Amyloidose (AL-Amyloidose). An der Studie nahmen 388 Patienten mit neu diagnostizierter AL-Amyloidose mit messbarer hämatologischer Erkrankung und einem oder mehreren betroffenen Organen teil. Der primäre Endpunkt ist die gesamte vollständige hämatologische Ansprechrate, gemessen nach dem Intent-to-Treat-Prinzip (ITT). Zu den sekundären Endpunkten zählen unter anderem wesentliche Organschädigungen, progressionsfreies Überleben, Überleben ohne wesentliche Organschädigungen, Organansprechrate, Gesamtüberleben und Zeitspanne bis zur hämatologischen Remission.7

Über die APOLLO Studie10

APOLLO (NCT03180736) ist eine laufende, multizentrische, randomisierte, offene Phase-3-Studie zum Vergleich von Daratumumab SC, Pomalidomid und niedrig dosiertem Dexamethason gegenüber Pomalidomid und niedrig dosiertem Dexamethason allein bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, die sich mindestens einer Vorbehandlung mit Lenalidomid und einem Proteasom-Inhibitor unterzogen haben und bei denen die Erkrankung weiter fortgeschritten ist. Die Studie mit 304 Teilnehmern wurde in Zusammenarbeit mit dem European Myeloma Network durchgeführt.10

Der primäre Endpunkt ist das progressionsfreie Überleben (PFS) zwischen Therapiearmen. Zu den sekundären Endpunkten zählen unter anderem die jeweiligen Raten für das Gesamtüberleben (ORR), für die sehr gute partielle Remission (VGPR) oder besser, für die komplette Remission (CR) oder besser und die Ansprechdauer.10 Die Studie bestätigt die Ergebnisse aus der Phase-1b-Studie EQUULEUS (MMY1001), die die Grundlage der 2017 von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA erteilten Zulassung von intravenösem D-Pd für die Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom bildete.11 Im November 2020 reichte Janssen Zulassungsanträge bei der FDA und bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für die Kombination von D-Pd zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom ein.

Über Daratumumab und Daratumumab SC

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech Inc. und Genmab A/S eine weltweit gültige Vereinbarung, mit der Janssen eine exklusive Lizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Daratumumab erteilt wurde. Seit der Markteinführung des Medikaments wurden weltweit rund 190.000 Patienten mit Daratumumab behandelt.12 Daratumumab ist der einzige subkutan verabreichte, auf CD38 abzielende Antikörper, der für die Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom (MM) zugelassen ist. Daratumumab SC wird mit der rekombinanten humanen Hyaluronidase PH20 (rHuPH20), der Arzneimittelverabreichungstechnologie ENHANZE von Halozyme, koformuliert.13

CD38 ist ein Oberflächenprotein, das auf MM-Zellen stark exprimiert wird, unabhängig vom Stadium der Erkrankung. Daratumumab SC bindet sich an CD38 und leitet durch mehrere immunvermittelte Wirkmechanismen den Zelltod der Myelomzellen ein, darunter die komplementabhängige Zytotoxizität (CDC), die antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) und die antikörperabhängige zelluläre Phagozytose (ADCP), sowie durch Apoptose, bei der mehrere molekulare Schritte in der Zelle zu deren Absterben führen.14

Daten aus neun klinischen Phase-3-Studien zum multiplen Myelom und zur Leichtketten-Amyloidose (AL) im Erstlinien- und rezidivierten Umfeld haben gezeigt, dass Behandlungsschemata auf der Basis von Daratumumab zu einer signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens und/oder des Gesamtüberlebens führten.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Zusätzliche Studien zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Daratumumab SC bei der Behandlung anderer maligner und prämaligner hämatologischer Erkrankungen, bei denen CD38 exprimiert wird, sind in Planung.24

Weitere Informationen über Daratumumab entnehmen Sie bitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels unter https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/darzalex

Über die AL-Amyloidose

Die Leichtketten-Amyloidose (AL-Amyloidose) ist eine seltene, potenziell tödliche hämatologische Erkrankung, die die Funktion mehrerer Organe beeinträchtigen kann.1, 2 Die Erkrankung entsteht, wenn das Knochenmark abnorme Antikörper – sogenannte Leichtketten – produziert, die zu Amyloid verklumpen. Diese Amyloid-Klumpen lagern sich im Gewebe und in lebenswichtigen Organen ab, stören die normale Organfunktion und führen schließlich zur Organschädigung.1, 2 Die AL-Amyloidose ist die häufigste Form der systemischen Amyloidose.25 AL-Amyloidose befällt häufig das Herz, die Nieren, den Verdauungstrakt, die Leber und das Nervensystem.3 Die Diagnose erfolgt oft verzögert; die Prognose ist wegen einer fortgeschrittenen Beteiligung mehrerer Organe, insbesondere des Herzens, ungünstig. In der Europäischen Union und in den USA sind etwa 30.000 bis 45.000 Patienten an AL-Amyloidose erkrankt.3

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom (MM) ist eine unheilbare Blutkrebserkrankung, die im Knochenmark beginnt und mit einer übermäßigen Vermehrung von Plasmazellen einhergeht.5 In Europa wurde 2020 bei mehr als 50.900 Menschen MM diagnostiziert; mehr als 32.500 Menschen starben an der Erkrankung.26 Rund 50 Prozent der neu diagnostizierten Patienten erreichen keine Überlebenszeit von fünf Jahren,27 und fast 29 Prozent der an multiplem Myelom erkrankten Patienten sterben innerhalb eines Jahres nach der Diagnose.28

Obwohl die Behandlung zu einer Remission führen kann, erleiden auch diese Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Rückfall, da derzeit keine kurative Therapie verfügbar ist.6 Ein rezidiviertes und refraktäres multiples Myelom ist definiert als eine Erkrankung, bei der eine Salvage-Therapie nicht anspricht oder die innerhalb von 60 Tagen nach der letzten Therapie bei Patienten fortschreitet, die vor der Krankheitsprogression ein minimales Ansprechen (MR) oder besser erreicht hatten.29 Während einige an MM erkrankte Patienten überhaupt keine Symptome zeigen, wird die Erkrankung bei den meisten Patienten anhand von Symptomen wie Knochenbeschwerden, schlechten Blutwerten, einer Erhöhung der Kalziumwerte, Nierenproblemen oder Infektionen diagnostiziert.30 Patienten, die nach der Behandlung mit Standardtherapien, wie etwa Proteasom-Inhibitoren und immunmodulatorischen Medikamenten einen Rückfall erleiden, haben schlechte Prognosen und benötigen neue Therapien zur weiteren Krankheitsbekämpfung.5

