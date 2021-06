2021 verspricht ein spannendes Jahr für alle Marktteilnehmer zu werden

Das vergangene Jahr war für alle Unternehmer der MBH Gruppe interessant und herausfordernd zugleich. Victoria Sylvester, Executive Director MBH und Acacia Training CEO, verschafft einen Einblick wie die Geschäftsführer der jeweiligen Unternehmen sich gegenseitig unterstützen:

Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist: Wie arbeiten die Unternehmen der MBH-Gruppe zusammen?

Callum Laing, Vorstandsvorsitzender der MBH Corporation plc, kommentierte: "Im Jahr 2020 hat die Gruppe ihre Widerstandsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, nachdem unsere Unternehmen im Jahr 2019 stark organisch gewachsen sind. 2021 verspricht ein spannendes Jahr für alle Marktteilnehmer zu werden, jetzt da die kleinen Unternehmen nicht mehr nur ans überleben denken, sondern wieder wachsen wollen."

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse (M8H) sowie außerbörslich (MBHCF) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

