Pepco liefert zum ersten mal Zahlen seit dem erfolgreichen Börsengang in Warschau

Und die sind für einen Retail-Konzern im Lockdown-geprägten Europa positiv zu werten. Wären sogar in „normalen Zeiten“ positiv. Zum 31.03.2021 beendet Pepco sein Geschäftshalbjahr 2020/2021. In Reaktion auf die Bilanzzahlen strebt die Aktie am Warschauer Parkett“nach oben“. Und nähert sich ihrem bisherigen Höchststand von 47,74 PLN, der gerade erst erreicht wurde, mit aktuell 46,99 PLN (09:39 Ur, 24.06.2021).

Plug Power’s Aktie springt um 13,97 % auf 34,02 USD. Könnte weitergehen. Mehr Umsatz, GM, Ende der Diskussionen, gute Gründe für erhöhte Verluste – alles passt!

Adler Modemärkte Aktie bei 0,28 EUR mit Minus 80,7 % immer noch 0,28 EUR zu teuer. Gestern unwiderrufliche Vereinbarung.

Bitcoin Group mit einer Million Kunden auf der Handelsplattform bitcoin.de erreicht so bereits jetzt das Jahresziel.

NIKOLA investiert in H2-Produktionsstätte im Mittleren Westen und plant Tankstellen im 300 Meilen Radius.

Umsatzanstieg um 4,44 % (9,0 % wechselkursbereinigt) auf 1,995 Mrd EUR, EBITDA PLUS 16,8 % auf 324 Mio EUR

Und bei einer like-for-like Betrachtung konnten die Stores den Umsatz um 5 % steigern, der „Rest“ kam durch die 225 Neueröffnungen im Halbjahr, so dass man im Vergleich zum ersten halbjahr 2019/2020 insgesamt 402 Stores mehr zum 31.03. betreibt. Expansion geht also corrna-unbeeindruckt weiter. Trotz einer um 15 % reduzierten Ladenverfügbarkeit im Zeitraum durch Lock-Down-Schliessungen. Und dazu kommen immer noch Einschränkungen für die Zahl der Kunden pro Quadratmeter Ladenfläche an vielen Standorten des Konzerns, der zum 31.03.2021 insgesamt 3,246 Stores betreibt. Europaweit. Mit immer neuen Ländern auf der Liste, hin zum wirklcih paneuropäischen Anbieter. Und das wachstum erfolgt auch noch profitabel.