Frankfurt am Main (ots) - Die große Mehrheit der Verbraucher in Deutschland,Österreich und der Schweiz kennt inzwischen Kryptowährungen, doch nur wenigeinvestieren bereits in virtuelle Währungen , wie beispielsweise Bitcoin. Diegrößten Hindernisse sind dabei aus Sicht der Verbraucher vor allem dieWertschwankungen sowie Bedenken zur sicheren Verwahrung und die weiterhinungewisse Gesetzgebung, wie eine neue Umfrage der Management- undTechnologieberatung BearingPoint zeigt.Kryptowährungen kennt inzwischen fast jeder. Neun von zehn Verbrauchern inDeutschland, Österreich und der Schweiz haben schon einmal von Kryptowährungengehört. Doch wie sie genau funktionieren, das weiß nur etwa jeder Vierte. UndKryptowährungen nutzen in allen drei Ländern weniger als 10 Prozent derBevölkerung. Das zeigt die neue Umfrage der Management- und TechnologieberatungBearingPoint, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, Österreich und derSchweiz zum Thema Kryptowährungen befragt hat. Seit 2016 führt BearingPointjährlich eine Umfrage zum Thema Kryptowährungen durch.

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nutzung von Kryptowährungen auf niedrigem NiveauDie Zahl derjenigen, die in Deutschland Kryptowährungen nutzen, ist mit 7Prozent etwas niedriger als in der Schweiz (8 Prozent) und in Österreich (9Prozent). Dennoch hat sich die Anzahl der Nutzer in Deutschland von vier Prozentim Vorjahr jetzt nahezu verdoppelt. Auch wenn in allen drei Ländern dieüberwiegende Mehrheit virtuelle Währungen inzwischen kennt, wissen 49 Prozentder Deutschen, 46 Prozent der Schweizer und 44 Prozent der Österreicher nicht,wie sie eigentlich im Kern funktionieren.Mehrheit glaubt nicht an Ablösung staatlicher Währungen durch KryptowährungenDie große Mehrheit der Befragten in allen drei Ländern glaubt nicht daran, dassKryptowährungen zukünftig staatliche Währungen ablösen werden. In Deutschlandhalten dies 74 Prozent, in Österreich 71 Prozent und in der Schweiz 64 Prozentfür nicht wahrscheinlich. Doch mehr als jeder vierte Deutsche und Österreicherkann sich eine solche Entwicklung durchaus vorstellen. In der Schweiz sogar mehrals jeder Dritte.Junge Generation schaut anders auf KryptowährungenWie die Umfrage auch zeigt, trauen gerade viele junge Menschen aus derAltersgruppe der 18- bis 24-jährigen in allen drei Ländern Kryptowährungen zu,zukünftig staatliche Transaktionsmittel abzulösen. In Deutschland und Österreichsind es über 40 Prozent, die diese Meinung teilen. Und in der Schweiz hält dassogar eine Mehrheit (52 Prozent) der jungen Generation für möglich.