Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) auf dem Siegertreppchen / DVAG als bester Finanzdienstleister ausgezeichnet

Frankfurt (ots) - Bei der Frankfurter Finanzberatung ist die Freude groß: Auch

in diesem Jahr sicherte sich die Deutsche Vermögensberatung den Spitzenplatz für

erstklassigen Kundenservice. Die begehrte Auszeichnung "TOP SERVICE Deutschland"

bescheinigt Deutschlands größter eigenständiger Finanzberatung erneut ein

Höchstmaß an Kundenorientierung und Servicequalität - auch unter schwierigen

Coronabedingungen.



Individuelle Kundenwünsche stehen im Vordergrund





Der Dank und die Anerkennung über die diesjährige Auszeichnung gelten ganzbesonders den rund 18.000 Vermögensberatern, die mit großem Engagement jeden Tagfür ihre Kunden im Einsatz sind. "Gerade wegen der ganzen Beschränkungen undHerausforderungen aufgrund der Pandemie war es unseren Vermögensberaternbesonders wichtig, ihren Kunden zur Seite zu stehen und sie als Partner zuunterstützen - und zwar ohne Einschränkungen. Sie haben nicht nur den gewohnterstklassigen Service aufrechterhalten, sondern auch noch zusätzlichen Mehrwertgeschaffen", so Robert Peil, Vorstandsmitglied der DVAG. Die Auswertung der TOPSERVICE Befragung gibt dem Beratungsansatz des Frankfurter Finanzvertriebsrecht: Der persönliche Kontakt, die Beratung von Mensch zu Mensch, ist fürKunden und deren Treue besonders wichtig.Überragend im PrivatkundenbereichDie Auszeichnung hat für die Deutsche Vermögensberatung einen besonderenStellenwert. Denn ihr liegen sowohl Beurteilungen unabhängiger Experten als auchKundenbewertungen zugrunde. In einem mehrstufigen Prozess bewerten sieunterschiedlichste Kriterien, die schließlich einen wissenschaftlichenRückschluss auf die Servicequalität und Kundenorientierung zulassen. Diediesjährige Auswertung zeigt ein überragendes Abschneiden der DVAG imPrivatkundenbereich (B2C). Danach haben die DVAG-Kunden "großes Vertrauen", siefühlen sich "sehr kompetent beraten", "stets fair behandelt" und besonders "gutaufgehoben". Auch bei den kundenbezogenen Prozessen hat die DVAG die Nase vornund sticht mit besten Bewertungen heraus. Die Auswertung bescheinigt, dass dieZusammenarbeit zwischen Kunden und Beratern transparent, angenehm, sehr einfach,und zügig verläuft. Entsprechend hoch sind Kundenzufriedenheit und Kundentreue.Vorreiterrolle in der FinanzbrancheMehr als 100 Firmen konkurrieren jährlich um die begehrte Auszeichnung "TOPSERVICE Deutschland". Die Deutsche Vermögensberatung erhält bereits seit zehnJahren exzellente Bewertungen und hat es nun zum zweiten Mal in Folge nach ganzoben auf das Siegertreppchen im Privatkundenbereich (B2C) geschafft. Um dieeigenen Qualitätsansprüche stets zu erfüllen und ihre Vorreiterrolle in derFinanzbranche zu untermauern, investiert das Unternehmen jährlich über 80Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung. Mit kontinuierlichenWeiterbildungsmaßnahmen und Innovationen, besonders im digitalen Sektor, schafftdie DVAG optimale Rahmenbedingungen für ihre selbstständigen Vermögensberater.Vorstandsmitglied Peil: "So können sie sich mit ganzem Engagement auf dieBeratung konzentrieren und sich für die Belange der Kunden einsetzen."Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherungauf die Kompetenz und Erfahrung der Deutschen VermögensberatungUnternehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bietet sie inmehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren einebranchenübergreifende Allfinanzberatung. Damit ist das FamilienunternehmenDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Bleiben Sie informiert - überhttp://www.dvag.de oder via Twitter @DVAG.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt amMainLorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039; E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6340/4950667OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG