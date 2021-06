Nürnberg (ots) - Eine Analyse von immowelt für die 14 größten deutschen Städte

zeigt, wie sich die Wohnfläche, die Käufer für ein Budget von 300.000 Euro

bekommen, verändert hat:



- Die Fläche, die Käufer für ihr Geld bekommen, ist in den vergangenen 10 Jahren

um bis zu 56 Quadratmeter zurückgegangen

- Größter Unterschied in Berlin: Statt für 121 Quadratmeter reichen 300.000 Euro

aktuell nur noch für 65

- Auch in Leipzig (-52 Quadratmeter), München (-51 Quadratmeter) und Nürnberg

(-48 Quadratmeter) hat sich die angebotene Wohnfläche stark reduziert

- Geringster Rückgang in Essen (-23 Quadratmeter) - dort haben sich die

Wohnungsgrößen minimal verkleinert.





Wer vor 10 Jahren in der Großstadt mit einem Budget von 300.000 Euro einefamiliengerechte Wohnung gesucht hat, hatte deutlich bessere Erfolgsaussichten.Heute ist in einigen Städten für das gleiche Budget gerade mal die Hälfte derQuadratmeter verfügbar. Die mögliche Wohnungsgröße reicht nun oft nur noch fürSingles oder Paare. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt. Dafürwurde die Wohnfläche von Eigentumswohnungen untersucht, die Käufer für einBudget von 300.000 Euro bekommen. Besonders groß ist der Unterschied nach einemJahrzehnt in der deutschen Hauptstadt. In Berlin ist der Immobilienmarktaufgrund des hohen Zuzugs der vergangenen Jahre ohnehin schon angespannt. Vor 10Jahren waren Wohnungen in Berlin für das Budget noch im Mittel 121 Quadratmetergroß, also geräumige 3 oder sogar 4 Zimmer. Inzwischen hat sich die Fläche auf65 Quadratmeter reduziert - das sind 56 Quadratmeter weniger und entsprichtdamit etwa einer klassischen 2-Zimmer-Wohnung. Dabei ist zu berücksichtigen,dass die Gehälter von Vollzeitbeschäftigten laut Statistischem Bundesamt seit2010 im Deutschlandmittel um 23 Prozent gestiegen sind - die Deutschen habenalso im Durchschnitt deutlich mehr Geld zur Verfügung als vor 10 Jahren.Nach 10 Jahren: So viele Quadratmeter gibt es für Käufer heuteIn allen untersuchten Städten erhalten Käufer im Vergleich zu 2010 wenigerFläche für ihr Geld. Noch vor 10 Jahren siegte Leipzig mit den günstigstenPreisen und die größte Wohnungsfläche für ein Budget von 300.000 Euro: Fürdiesen Betrag wurden 2010 Wohnungen mit einer mittleren Größe von 138Quadratmetern angeboten. Heute fällt die Stadt auf 86 Quadratmeter und liegtdamit im Mittelfeld im Großstadtvergleich. Nach Berlin und Leipzig sind dieEinbußen in München (-51 Quadratmeter) ebenfalls besonders groß. Im Gegensatz zuLeipzig gab es in München bereits 2010 nur 89 Quadratmeter. 10 Jahre später -und 51 Quadratmeter weniger - bekommt man in der bayerischen Hauptstadtlediglich 38 Quadratmeter; eine Wohnungsgröße geeignet für eine Einzelperson.