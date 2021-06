Wirtschaft Eil +++ Lokführer wollen vorerst doch nicht streiken Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 24.06.2021, 11:06 | 39 | 0 | 0 24.06.2021, 11:06 | Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Lokführer bei der Deutschen Bahn wollen vorerst doch nicht streiken. Das kündigte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Donnerstag an.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

