NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens angesichts des Kapitalmarkttages mit diversen Ankündigungen durch den Industriekonzern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Veranstaltung gehe einher mit höheren mittelfristigen Wachstums- und Margenzielen, angekündigten Aktienrückkäufen und einem etwas besseren diesjährigen Gewinnziel, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er werte all dies positiv für das Bestreben von Siemens, ein Unternehmen mit einem durchgängigen jährlichen Gewinnanstieg je Aktie im oberen einstelligen Bereich zu werden./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 03:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 03:25 / ET

