JPMORGAN belässt Stellantis auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Stellantis nach der jährlichen bankeigenen Autokonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Autoindustrie habe inzwischen mehr Einblick, was die Lieferengpässe für Halbleiter betreffe, sei aber noch nicht aus dem Gröbsten raus, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Produktionsunterbrechungen dürften noch bis in den Juli hinein andauern. Erst im vierten Quartal sollte es deutlich besser werden. Die Rohstoffpreise bedeuteten zwar ebenfalls Gegenwind, sollten aber durch eine starke Preisfestlegungsmacht wettgemacht werden können. Mit Blick auf Stellantis habe der Finanzchef Richard Palmer die Jahresziele bekräftigt./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 19:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.