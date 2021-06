Kann die Netflix-Aktie in den nächsten Wochen das Kursziel bei 546 USD erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) bald wieder zulegen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie markierte am 13. Juli 2020 ein Hoch bei 575,37 USD. Danach schwenkte die Aktie in eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützungszone zwischen 467,54 USD und 458,97 USD ein. Diese dauert noch immer an. Daran änderte auch der Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch bei 593,29 USD am 20. Januar 2021 nichts. Zuletzt notierte die Aktie wieder in der Nähe der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung und bildete dort einen kleinen Boden aus.