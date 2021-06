RBC belässt SIEMENS AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens angesichts des Kapitalmarkttages mit diversen Ankündigungen durch den Industriekonzern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Veranstaltung gehe einher mit höheren mittelfristigen Wachstums- und Margenzielen, angekündigten Aktienrückkäufen und einem etwas besseren diesjährigen Gewinnziel, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er werte all dies positiv für das Bestreben von Siemens, ein Unternehmen mit einem durchgängigen jährlichen Gewinnanstieg je Aktie im oberen einstelligen Bereich zu werden./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 03:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 03:25 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.