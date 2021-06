Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.06.2021

Kursziel: 23,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Gute Schadensentwicklung und starkes Finanzergebnis führen zu erneuter Anhebung der Prognose



W&W hat gestern bekannt gegeben, dass der Konzernüberschuss im laufenden Jahr voraussichtlich oberhalb des jüngst konkretisierten Ausblicks liegen wird. Damit überrascht uns der Finanzdienstleister positiv und übertrifft unsere bisherige Erwartung deutlich.



Ergebnis 2021 voraussichtlich über dem Zielkorridor: In einer Ad-hoc-Meldung teilte W&W mit, dass der IRFS-Überschuss in diesem Jahr nun zwischen 280 und 330 Mio. Euro liegen soll, während bislang ein Niveau am oberen Ende der mittel- und langfristigen Zielgröße von 220 bis 250 Mio. Euro (MONe: 240,8 Mio. Euro) erwartet wurde. Dies beruht einerseits auf einer im Vorjahresvergleich anhaltend intakten Kapitalmarktentwicklung, die durch entsprechende Bewertungsgewinne in der GuV nach IRFS als Treiber des Finanzergebnisses fungiert. Andererseits verzeichnet W&W nach wie vor eine besser als erwartete Schadensentwicklung in der Sachversicherung. Auch in Q1/21 lag die Combined-Ratio mit 76,6% deutlich unter dem Vorjahresniveau (90,6%) sowie branchenüblichen Werten (94%).



Schätzungen für das laufende Jahr erhöht: Vor dem Hintergrund der genannten Treiber hatten wir für das Geschäftsjahr 2021 bereits eine dynamische Entwicklung antizipiert, sodass unsere vorherige Ergebnisprognose am oberen Ende des Zielkorridors lag. Wir haben die gegenwärtigen Entwicklungen nun im Hinblick auf den restlichen Jahresverlauf fortgeschrieben und erhöhen unsere Erwartung für den Konzernüberschuss folglich um 31,0% auf 315,4 Mio. Euro.



Unveränderte Prognosen für die kommenden Jahre: Der starke Ergebnisanstieg in 2021 resultiert insbesondere aus den Corona-bedingten Verwerfungen am Kapitalmarkt im Vorjahr, die aufgrund der Erreichung neuer All-Time-Highs nun entsprechende Bewertungseffekte in der IFRS-Konzern-GuV von bilanzierten Vermögenswerten ermöglichen. In den darauffolgenden Jahren ist u.E. basisbedingt mit einer normalisierten Ergebnisentwicklung zu rechnen, was uns vom Management bestätigt wurde. Unsere Prognosen ab 2022 haben wir entsprechend unverändert gelassen. Nichtsdestotrotz positionieren wir uns dank eines außerordentlich starken Schadenmanagements, avisierten Performanceverbesserungen in der Bausparkasse aufgrund des Auslaufens hochverzinslicher Altverträge sowie digitalisierungsbedingter Effizienzfortschritte deutlich am oberen Ende der mittel- und langfristigen Zielgröße (MONe Konzernüberschuss Ø2022-2024: 249,0 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 23,00 Euro