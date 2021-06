Auto- und Pharma-Branche stellen die attraktivsten Arbeitgeber 2021 / Trendence Professionals-Barometer ermittelt die beliebtesten Arbeitgeber berufserfahrener AkademikerInnen

Berlin (ots) - BMW, Porsche und Audi sind die Traumarbeitgeber vonArbeitnehmerInnen mit akademischer Ausbildung. Das ergibt der aktuelle TrendenceProfessionals-Barometer für den in diesem Jahr 25.104 Teilnehmende befragtwurden. Demnach verlieren Unternehmen aus der Automobilindustrie zwar leicht anBeliebtheitswerten, behaupten aber dennoch ihre Spitzenpositionen. Vor allem diePharma-Industrie holt im Corona-Jahr stark auf und verbessert sich auf Platz 2des Branchen-Rankings. Auf Rang 3 landet die IT-Industrie. Den Platz an derSonne als beliebtester Arbeitgeber verteidigt Vorjahressieger BMW. Von Platz 4auf Rang 2 verbesserte sich Porsche vor Audi auf Rang 3. Zudem in den Top-Ten:Bosch (Platz 5) die Deutsche Bahn (Platz 9), Amazon (Platz 8). Bemerkenswert:Der Tech- und Automobilkonzern Tesla stieg als Neuzugang gleich auf Position 18in die Beliebtheitsskala ein.Bei IT-SpezialistInnen stehen die Internet-Riesen hoch im Kurs

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ein genauer Blick auf die einzelnen Berufsfelder zeigt, dass sichAutomobilkonzerne vor allem bei ArbeitnehmerInnen aus derWirtschaftswissenschaft und dem Ingenieurswesen großer Beliebtheit erfreuen.Hier steht die traditionelle deutsche Auto-Branche jeweils auf Rang 1 in derGunst der Mitarbeitenden. Etwas anders das Bild in den anderen Berufsfeldern:Bei IT-Fachleuten steht Google vor Amazon und Apple an der Spitze, während inder Naturwissenschaft Bayer vor BASF und Roche vorne liegt. Bemerkenswert: BeiIT`lern erreicht der Öffentliche Dienst genauso den zweiten Rang wie bei denNaturwissenschaftlern."Konzerne, aber auch der klassische deutsche Mittelstand benötigen ein breitesSpektrum an hochqualifizierten Mitarbeitenden. Das beginnt bei den klassischentechnischen Berufen geht über MarketingexpertInnen und endet bei IT-Kräften, dieendlich die Digitalisierung voranbringen. Daher ist es wichtig für Unternehmensich möglichst ganzheitlich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. UnserRanking und die knappen Abstände der Arbeitgeber zueinander zeigt, dass derWettbewerbsdruck steigt und viele Unternehmen wie etwa die Deutsche Bahn oderAmazon einiges in Bewegung setzen, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommenzu werden", so Robindro Ullah vom Trendence Institut zu den Ergebnissen desRankings.Jobangebote sind leicht rückläufigIm Corona-Jahr sind akademische ArbeitnehmerInnen nicht mehr ganz so begehrt wiein den Jahren zuvor. So haben 40% von ihnen in diesem Jahr kein Jobangeboterhalten - vor 12 Monaten lag dieser Anteil noch bei 31%. Demgegenüber ist die