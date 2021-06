MONACO (ots) - 1 veicolo su 10 è sulle strade italiane con danni da incidente.

CARFAX si presenta per la prima volta con le informazioni sulla storia delle

auto usate in Italia.



Il 15 giugno, CARFAX ha lanciato un servizio unico per gli acquirenti italiani

di auto usate: possono da ora controllare la storia della loro attuale o futura

auto usata, compresi eventuali danni da incidente. Per il mercato italiano,

CARFAX offre di gran lunga il più grande database di danni da incidente.





Il cuore del report CARFAX per le auto usate sono le informazioni sugliincidenti di diversi milioni di veicoli immatricolati in Italia. L'analisimostra che CARFAX ha almeno un record di incidenti per più del 10% dei veicoliitaliani messi in vendita. Di conseguenza, CARFAX aiuta acquirenti e venditoriprivati e commerciali ad evitare rischi costosi.CARFAX ha il più grande database sulla storia delle auto usate, con quasi 30miliardi di eventi storici, ed è attivo in Europa da più di dieci anni. "Con illancio in uno dei più grandi mercati di auto usate in Europa, abbiamo ancheraggiunto una pietra miliare. Siamo orgogliosi di poter finalmente perseguire lanostra visione - un mercato delle auto usate equo e trasparente per tutti -anche in Italia. Con i nostri milioni di dati sugli incidenti, forniamo aiclienti italiani un prodotto assolutamente unico che sarà notevolmente ampliatonei prossimi mesi e anni. Altrettanto importante per noi è sostenere gliacquirenti e i venditori che fuori dall'Italia stanno flirtando conl'importazione di veicoli dal Bel paese", spiega Frank Brüggink, amministratoredelegato e fondatore di CARFAX in Europa."Dopo il lancio pilota avvenuto con successo nell'aprile di quest'anno, rivoltoalle concessionarie auto clienti di Quattroruote Professional , siamo entusiastidi rendere finalmente disponibili a tutti le nostre informazioni uniche sullastoria dei veicoli. Queste informazioni sono di grande valore per gliacquirenti, in quanto i danni da incidente sono spesso nascosti dai venditori osconosciuti anche ai precedenti proprietari", afferma Marco Arban, BusinessDevelopment Director in Europa e responsabile del lancio sul mercato in Italia.Gli utenti possono ottenere la storia dell'auto usata immediatamente suhttp://www.carfax.it . Tutto ciò di cui hanno bisogno è il numero di targa delveicolo o il numero di telaio a 17 cifre (VIN in breve). Gli utenti ricevono poiun report con i dettagli che includono la data di immatricolazione del veicolo,l'ultimo chilometraggio segnalato e informazioni sull'eventuale coinvolgimentodel veicolo in incidente pregresso'.Per avere un'idea degli eventi storici di un auto usata, guarda questo videoqui: https://youtu.be/GtLbrch2x7ANota dell'editore: Un rappresentante CARFAX è disponibile per interviste. Siprega di contattare Marcel Rotzoll all'indirizzo mailto:m.rotzoll@carfax.eu ochiamare il numero +49 (0) 173 717 6972.Informazioni su CARFAXCARFAX Europe GmbH fornisce reportdelle auto usate europee e nordamericane dal2007. Ad oggi, l'azienda offreservizi in molti paesi europei come Svezia,Spagna, Olanda e Polonia . CARFAX fornisce l'accesso a una vasta banca datimultinazionale che consiste in quasi 30 miliardi di eventi storici relativi alleauto provenienti dapiù di 20 paesi - e altri paesi sono in arrivo.La casamadre di CARFAX Europe GmbH è la CARFAX Inc, leader di mercato delleinformazioni storiche delle auto usate negli USA. La CARFAX Inc. (fondata nel1984), situata vicino a Washington DC, è una filiale della IHS Markit Inc.(NYSE: INFO). Con sede a Londra, IHS Markit è leader mondiale in informazionicritiche, analisi e soluzioni.Insieme aiutiamo milioni di persone ogni giorno ad acquistare, comprare,possedere e vendere auto usate con fiducia grazie a soluzioni innovativealimentate dalle informazioni incluse nei report CARFAX delle auto usate.Contatto:CARFAX Europe GmbHMarcel RotzollSpecialista PRTel. +49 173.7176972mailto:m.rotzoll@carfax.euhttp://www.carfax.euAmministratore delegato: Frank BruegginkTribunale del registro: Amtsgericht Munich, HRB 166698, USt-IdNr: DE256678813Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/100814/4950832OTS: CARFAX Europe