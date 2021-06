Köln (ots) - Die Amzkey Deutschland GmbH, mit Hauptsitz in Köln, sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt 15 neue Mitarbeiter in den unterschiedlichsten

Arbeitsbereichen. Dazu gehören: Kundenbetreuung, Vertrieb, Amazon-Advertising,

Amazon-SEO, Produktfotografie, Social Media, Backoffice und die Mediengestaltung

für unternehmenseigene Amazon-Marken. Die berufliche Erfahrung ist für Amzkey im

Bewerbungsprozess dabei zweitrangig: Das Unternehmen gibt allen Bewerbern die

gleiche Chance, vom Quereinsteiger bis zum Experten und bildet sie im eigenen

Hause aus, um sie bestmöglich auf ihren Beruf vorzubereiten.



Der Geschäftsführer Nils Kröger: "Die geplante Expansion in den nächsten Jahren

erfordert einen Zuwachs an Mitarbeitern, die uns tatkräftig unterstützen. Die

Corona-Pandemie hat auf den E-Commerce-Handel fast nur positive Effekte gehabt.

Daher hat die Pandemie das Wachstum unseres Unternehmens noch gefördert".







Die Aufgabe der 2014 gegründeten Agentur ist es, Unternehmen dabei zuunterstützen, ganzheitlich bessere Ergebnisse und mehr Sichtbarkeit auf Amazon zu erzielen. Der Agentur ist dabei die enge Zusammenarbeit mit ihren Kundenbesonders wichtig. Unter diesen Kunden befinden sich Firmen wie De'Longhi undSodaStream."Wir bieten unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz an unserem neuenHauptstandort in Köln, eine faire Vergütung, eine familiäre Arbeitsatmosphäresowie die Möglichkeit für einen Aufstieg innerhalb des Unternehmens. Dieprojektbasierte Arbeit bietet ein großes Maß an Abwechslung, Vielseitigkeit undFlexibilität. Wir sind in unserem Unternehmen besonders stolz auf daseingespielte Team und hoffen nun, dieses erfolgreich zu erweitern", so NilsKröger.Interessierte Bewerber finden weitere Informationen auf der Karriereseite derAgentur: https://karriere.amzkey.com .Über AmzkeyDie Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon Agentur inDeutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung desWachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt.Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitlicheAmazon Auftritt verkaufspsychologisch optimiert. Dabei erstellt dieTÜV-zertifizierte Agentur für Ihre Kunden Produktfotos, Werbetexte, schalteteffiziente Werbekampagnen und generiert viele richtlinienkonformeProduktbewertungen. Das Unternehmen ist offizieller Amazon Partner. MehrInformationen finden Sie unter: http://www.amzkey.com .Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherE-Mail: mailto:presse@amzkey.comTelefon: +49 (0) 1520 4907120Web: https://www.amzkey.comAmzkey Deutschland GmbHZollstockgürtel 6550969 KölnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155086/4950843OTS: Amzkey Deutschland GmbH