CENTOGENE eröffnet Corona Test Center am Flughafen München und bietet dort unter anderem einen 1-Stunden-PCR-Test für Geschäftsreisende und Kurzentschlossene an 24.06.2021 / 12:30

CENTOGENE eröffnet Corona Test Center am Flughafen München und bietet dort unter anderem einen 1-Stunden-PCR-Test für Geschäftsreisende und Kurzentschlossene an

CENTOGENE baut sein Netzwerk an SARS-CoV-2-Testcentern in deutschen Innenstädten und an großen deutschen Flughäfen weiter aus und ist nun auch mit einem Standort am Flughafen München vertreten



Am Flughafen München stehen nun sowohl CENTOGENEs PCR-Tests mit Befundzeiten von 60 Minuten und 24 Stunden als auch die Antigen-Tests mit einer Befundzeit von 30 Minuten zur Verfügung



Der 1-Stunden-PCR-Test von CENTOGENE ermöglicht eine flexible Reiseplanung und spontanes Verreisen - für Kurzentschlossene und Geschäftsreisende

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 24. Juni 2021: Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, auf Daten basierende Erkenntnisse für die Diagnose, das Verständnis und die Behandlung von seltenen Erkrankungen zu generieren, gab heute die Eröffnung des CENTOGENE Corona Testcenters am Flughafen München bekannt. Die zuverlässigen und schnellen PCR- und Antigen-Tests des Unternehmens ermöglichen nun auch von München abreisenden Fluggästen spontan anberaumte Reisen - touristisch oder geschäftlich.

Mit dem neuen Testcenter ermöglicht CENTOGENE pünktlich zum Start der Sommer-Reisezeit an seinem sechsten Flughafen Corona Testcenter in Deutschland SARS-CoV-2-PCR-Tests, deren Befundergebnisse innerhalb von 60 Minuten oder 24 Stunden über das CENTOGENE Corona Test Portal bereitstehen - und Antigen-Tests, deren Befundergebnisse innerhalb von 30 Minuten vorliegen.

"Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln und der immer besser greifenden Impfkampagne sind zuverlässige Tests die dritte Säule in der Bekämpfung der Pandemie. Nur wenn wir eine Infektion erkennen, können wir verhindern, dass Betroffene unwissentlich andere Menschen anstecken. Es ist unser Aller Verantwortung, die durch die drei Säulen der Pandemiebekämpfung errungenen und endlich zurückgewonnenen Freiheiten zu erhalten", sagte Dr. Volkmar Weckesser, Executive Representative für Corona-Testungen von CENTOGENE. "Wir freuen uns mit der Eröffnung unseres sechsten deutschen Flughafen-Testcenters in Zusammenarbeit mit dem Flughafen München dazu beizutragen, dass sicheres Reisen wieder vermehrt möglich ist und dass der logistische Mehraufwand durch obligatorische Tests für Reisende, Flughäfen und Fluglinien so gering wie möglich gehalten wird. Wir bieten der Bevölkerung in weiten Teilen Deutschlands seit Beginn der Pandemie innovative und zuverlässigen Testlösungen und sind stolz jetzt mit unserem 1-Stunden-PCR-Test auch in München einen schnellen Nachweis über den Infektionsstatus eines Jeden und damit größtmögliche Flexibilität für Kurzentschlossene ermöglichen zu können."