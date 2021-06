Conformis, Inc. gibt exklusive Vertriebsvereinbarung in China bekannt

BILLERICA, Massachusetts, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformis, Inc. (NASDAQ: CFMS) hat heute die Unterzeichnung einer exklusiven Vertriebsvereinbarung mit der XR Medical Group (Hong Kong) Limited (XR Medical) bekanntgeben, durch die es in den asiatisch-pazifischen Markt einsteigt.

Im Rahmen der Vertriebsvereinbarung erhält XR Medical exklusive Rechte für Verkauf, Vermarktung und Vertrieb der patientenindividuellen Kniegelenkimplantatsysteme iTotal CR und PS, der Kniescheibenelemente iTotal CR und PS sowie der partiellen Kniegelenkimplantatsysteme iUni und iDuo von Conformis. Weitere Produkte wie das kürzlich zugelassene Kniesystem Identity Imprint von Conformis und sein Produktportfolio für Hüftprothesen werden eventuell zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen.

Das Vertriebsteam von XR Medical wird im Auftrag von Conformis den exklusiven Vertrieb und Support für erstklassige Einrichtungen in der Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone (Pilotzone) von Hainan übernehmen. Die Region ist für zahlreiche Länder ein wichtiges Zentrum für den Gesundheitstourismus.

„Diese Vertriebsvereinbarung ist ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Wir sind überzeugt, dass unser einzigartiges Produktportfolio das internationale Wachstum von Conformis vorantreiben wird. Und wir freuen uns, mit XR Medical zusammenzuarbeiten, das in China eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen kann“, so Mark Augusti, President und CEO von Conformis. „Besonders beeindruckend ist die starke Leistung von XR Medical in der Pilotzone. Durch den Zugang zu Patienten, die die Region besuchen, um sich dort behandeln zu lassen, bietet sich uns die Möglichkeit, die klinischen Vorteile der Conformis Technologie einem breiten Publikum vorzustellen. Wir sind der Ansicht, dass wir uns mit einem Start in der Pilotzone eine gute Ausgangsposition verschaffen, und wir gehen davon aus, dass diese Geschäftsbeziehung als Modell für künftige Expansionsschritte auf dem chinesischen Festland dienen wird.“