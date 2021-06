Hellofresh und die Aktie des Unternehmens gehören Zweifels ohne zu den großen Gewinnern der Corona-Pandemie, die die Geschäfte bei dem Anbieter von „Essensboxen” explodieren ließ. Und an der Börse hat der Aufwärtstrend beim Aktienkurs von Hellofresh bisher kein Ende gefunden. Erst vor wenigen Tagen wurde bei 85,48 Euro ein neues Top notiert - das war am 15. Juni.Allerdings werden die kommenden Monate spannend. So muss ...