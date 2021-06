--------------------------------------------------------------------------------

kein StichwortInnsbruck - Gemäß § 135 Abs 2 BörseG gibt die Bank für Tirol und VorarlbergAktiengesellschaft ("BTV") bekannt, dass ihr die UniCredit S.p.A. am 22.06.2021gemäß §§ 130 bis 134 BörseG Folgendes mitgeteilt hat:1. Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft2. Grund der Mitteilung: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte3. Meldepflichtige Person Name: UniCredit S.p.A., Sitz: Milano, Staat: Italy4. Namen der Aktionäre:5. Datum der Schwellenberührung: 19.6.20216. Gesamtposition der meldepflichtigen Person______________________________________________________________________________| | |Prozentanteile| | || | | der | | || |Prozentanteile| Stimmrechte, | | || | der | die die | |Gesamtzahl der|| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte || |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|| |gehören (7.A) | Instrumente | | || | |repräsentieren| | || | | (7.B.1 + | | ||__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|| Situation am | | | | || Tag der | 47,38 % | 0,00 % | 47,38 % | 34 031 250 ||Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|| Situation in der | | | | ||vorherigen Meldung| 46,85 % | | 46,85 % | ||(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|Zwtl.: Details7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:____________________________________________________________________________|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt || Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG ||____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____||AT0000625504|_______________|_____16_125_554|_______________|________47,38_%||_Subsumme_A_|__________16_125_554___________|____________47,38_%____________|______________________________________________________________________________|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|| | | | Anzahl der | || Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil || Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte||______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|