Graylog schließt Wachstumskapitalrunde über $18 Mio. ab

„Unsere Sorgfaltsprüfung ergab einen Kundenstamm, der die Mischung aus Graylogs Such- und Analyseerfahrung, Leistung, Skalierbarkeit und allgemeiner Flexibilität liebt. Das Unternehmen verfügt über eine großartige Grundlage, auf der es aufbauen kann, und wir sind begeistert, Teil des Teams zu sein“, so Bob Rinek, Geschäftsführer, Piper Sandler Merchant Banking.

Graylog ist während des herausfordernden Geschäftsklimas im letzten Jahr weiter schnell gewachsen. Das Unternehmen hat kürzlich seine europäischen Niederlassungen erweitert und mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Editor‘s Choice für SIEM vom Cyber Defense Magazine und den Gold Stevie Award 2021 für DevOps-Lösungen.

„Diese Investition ermöglicht es uns, unsere globalen Go-to-Market-Strategien und die Weiterentwicklung unserer preisgekrönten Lösungen für IT-, DevOps- und Sicherheitsteams zu beschleunigen“, meinte Andy Grolnick, CEO von Graylog. „Wir freuen uns über die Unterstützung neuer und bestehender Investoren, die uns helfen, unser Potenzial auszuschöpfen.“

„Als langjähriger Kunde ist Graylog strategisch wichtig für unseren Erfolg. Wir freuen uns über die neuen Investitionen, die es dem Unternehmen ermöglichen, Innovationen zu beschleunigen und weiterhin hervorragende Log-Management- und SIEM-Lösungen zu liefern“, sagte Rob Reiner, CTO von PROS.

ÜBER GRAYLOG

Log-Management richtig gemacht. Graylog ist eine preisgekrönte, zentralisierte Log-Management-Lösung, die in mehr als 50.000 Installationen weltweit Einsatz findet. Sie ist bei der Erfassung, Speicherung und Echtzeit-Analyse von Terabytes an Maschinendaten auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt. Graylog wurde speziell für moderne Log-Analysen entwickelt, um eine bessere Benutzererfahrung mit einer kosteneffektiven und flexiblen Architektur zu bieten. Hunderttausende von Benutzern können mit Graylog täglich ihre Daten untersuchen, um Probleme in den Bereichen Sicherheit, Compliance, Betrieb und Anwendungsentwicklung zu lösen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://graylog.org.

MEHR ÜBER HARBERT GROWTH PARTNERS

Harbert Growth Partners („HGP“) ist bestrebt, vielversprechende aufstrebende Technologieunternehmen in der Wachstumsphase zu identifizieren und in diese zu investieren, die sich in attraktiven Innovationsökosystemen außerhalb des Silicon Valley befinden. Das HGP-Team mit Sitz in Richmond, Virginia, kombiniert umfangreiche Investitions-, Beratungs- und Betriebserfahrung mit Kapital und einem umfangreichen Netzwerk, um vielversprechende Unternehmerteams bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Wachstumspläne zu unterstützen. HGP ist bestrebt, in erfahrene Unternehmer sowie Unternehmen mit vertretbaren Positionen in großen und wachsenden Märkten zu investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: www.harbert.net

MEHR ÜBER PIPER SANDLER MERCHANT

Piper Sandler Merchant Banking (PSMB) ist ein Teil des Asset-Management-Geschäfts der Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) und agiert als Private-Equity-Arm des Unternehmens. Die Gruppe sucht nach Investitionen in private, kommerziell ausgerichtete Unternehmen mit starken Wachstumsaussichten innerhalb der Industriesektoren, die von Piper Sandlers Equity Research und Investment Banking Ressourcen abgedeckt werden. PSMB bietet Anlageberatungsdienste über den angeschlossenen registrierten Anlageberater PSC Capital Partners LLC an.

