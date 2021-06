Neue Kooperation privater Krankenversicherer fördert innovatives Versorgungsmanagement / Start mit Sandoz und erster Klinik

Köln, Koblenz, Coburg, München (ots) - Die privaten Krankenversicherer von AXA,

Debeka, HUK-COBURG und dem Konzern Versicherungskammer Bayern haben sich per

Kooperationsvertrag geeinigt, künftig im Bereich des Leistungs- und

Versorgungsmanagements zusammenzuarbeiten. Ziel der Kooperation im Rahmen des

Innovativen Versorgungsmanagements ist es, Versorgungsprozesse sowie

Versorgungsqualität zugunsten von über vier Millionen privat Vollversicherten

substanziell auf einem optimalen Niveau zu halten. Erste Kooperationspartner

sind Sandoz Deutschland im Bereich Pharma und eine psychosomatische Klinik.



Im Rahmen der Kooperation verhandeln und vernetzen sich die Privaten

Krankenversicherer zunächst mit Arzneimittelherstellern. Im Fokus stehen hierbei

die Themen Arzneimittelmanagement und der mögliche Abschluss von

Pharmarabattverträgen für definierte Indikationen. Die daraus resultierenden

Ersparnisse kommen ebenso den Versicherten wie den Kooperationspartnern zugute,

denn auf lange Sicht dienen alle Maßnahmen der Beitragsstabilität. Ein weiteres

Ziel der Kooperationspartner ist es, gemeinsam mit Leistungserbringern aus dem

ambulanten und stationären Sektor zusammenzuarbeiten. Ebenso suchen die vier

Privaten Krankenversicherer das Gespräch mit Unternehmen, die digitale Lösungen

anbieten.





Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der Entwicklung sektorenübergreifenderVersorgungskonzepte liegen, zum Beispiel auf der engeren Verzahnung stationärer,rehabilitativer und ambulanter Bereiche. Durch eine intensivierte Zusammenarbeitmit den Leistungserbringern würden zum Beispiel vermeidbare Wartezeiten derVersicherten bis zum Behandlungsbeginn entfallen. Außerdem könnten diebeteiligten Versicherungen mit den Kliniken administrative Prozesse verschlankenund beispielweise direkt abrechnen.Die ersten Kooperationspartner der Krankenversicherer sind das PharmaunternehmenSandoz in Holzkirchen bei München sowie die Medigreif Inselklinik. WeitereGespräche bzw. Vertragsverhandlungen finden derzeit mit diversen weiterenPharmaunternehmen und Kliniken statt.Die Zusammenarbeit der beteiligten Privaten Krankenversicherungen wurde bereitsim Rahmen des gemeinsamen Gesundheitsportals Meine Gesundheit vorangetrieben.Hier ist es den Unternehmen gelungen, Prozesse der Gesundheitsversorgung zuvereinfachen und einen deutlichen Mehrwert für die Versicherten zu schaffen, dieüber Meine Gesundheit zahlreiche Services wie zum Beispiel die elektronischePatientenakte, einen Online-Termin-Service, papierloses Rechnungsmanagement odereinen Medikamentenmanager nutzen können.Mit der gemeinsamen Größe soll die Kooperation nicht nur die Attraktivität fürPartnerschaften am Markt steigern, sondern auch die vorhandenen Kompetenzen undErfahrungen in den Versorgungsprozessen nutzen. Das verbessert die Service- undVersorgungsqualität für die Kunden und dämpft perspektivisch dieLeistungsausgaben.Pressekontakt:AXA Krankenversicherung AGHendrik TheesfeldTel.: 0221 148-23587mailto:Hendrik.Theesfeld@AXA.deDebeka Krankenversicherungsverein a. G.Christian ArnsTel.: 0261 498-1122mailto:Christian.arns@debeka.deHUK-CoburgKarin BenningTel.: 09561-9622604mailto:karin.benning@huk-coburg.deVersicherungskammer BayernDr. Michael LehnerTel.: 089 2160-2673mailto:michael.f.lehner@vkb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/4950966OTS: Debeka Versicherungsgruppe