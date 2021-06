P&G investiert in die Standorte Euskirchen und Crailsheim

Schwalbach (ots) - Procter & Gamble (P&G) unterstreicht sein klares Bekenntnis

zum Standort Deutschland und investiert rund 70 Millionen Euro in den Ausbau der

Distributionszentren in Euskirchen und Crailsheim. Damit verbunden ist eine

Stärkung der Lieferfähigkeiten für den Einzelhandel in der DACH-Region, für

Direktlieferungen an Kunden in anderen Ländern sowie für standortübergreifende

Lieferungen in andere Distributionszentren in Europa und darüber hinaus.



Im Einzelnen wird das Distributionszentrum in Crailsheim um ein automatisiertes

Hochregallager und das Distributionszentrum in Euskirchen mit einem

automatisierten Lager erweitert. Die Fertigstellung der Erweiterungen in

Crailsheim und Euskirchen wird aus heutiger Sicht im Jahr 2023 erfolgen.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Procter & Gamble! Werbung Long Long Basispreis 122,39€ Hebel 12,53 Ask 0,92 Zum Produkt Short Short Basispreis 144,16€ Hebel 11,88 Ask 0,93 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.