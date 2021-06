BAUER Aktiengesellschaft: Hauptversammlung der BAUER AG wählt Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat neu

Schrobenhausen - Die BAUER Aktiengesellschaft berichtete im Rahmen der heutigen ordentlichen Hauptversammlung über ein herausforderndes Jahr 2020. "Die COVID-19-Pandemie sorgte letztes Jahr für einige Herausforderungen, die wir dank des Engagements unserer Mitarbeiter aber gut meistern konnten. Wir haben sehr konsequent an der weiteren Umsetzung unserer Restrukturierungsmaßnahmen gearbeitet und unser Portfolio optimiert. Auch in der Entwicklung der Liquidität und der Nettoverschuldung konnte eine Verbesserung erreicht werden", wandte sich der Vorstandsvorsitzende der BAUER AG Michael Stomberg im Rahmen der Online-Übertragung an die Aktionäre. Insgesamt beteiligten sich rund 72 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft per Abstimmung an der Hauptversammlung.

In seinem Vortrag erläuterte Michael Stomberg welche Chancen die Megatrends Infrastruktur, Urbanisierung, Klimawandel und Umweltbewusstsein für das Unternehmen bieten, und wie Bauer diese noch stärker nutzen wird, um das Geschäft langfristig voranzutreiben. Auch die im Mai neu gesetzten Mittelfristziele wurden erläutert und bekräftigt. Zudem zeigte sich Michael Stomberg mit der Zeichnung der Neuen Aktien im Rahmen der aktuellen Kapitalerhöhung sehr zufrieden und dankte den Aktionären und Investoren für das große Interesse und ihre Beteiligung.

Die Aktionäre stimmten mit großer Mehrheit für die zur Beschlussfassung stehenden Punkte der Tagesordnung und unterstützten damit die Vorschläge der Verwaltung, darunter das neue Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder und die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.

Nachdem die Amtszeit des Aufsichtsrates zum 24. Juni 2021 endet, wurden die Vertreter der Anteilseignerseite neu gewählt.

Die Aktionäre entsprachen dem Vorschlag der Verwaltung und wählten mit Sabine Doblinger eine Vertreterin des zweitgrößten Anteilseigners Doblinger Beteiligung GmbH in das Gremium. Sie ersetzt Dr. Johannes Bauer, ein Mitglied der Familie Bauer, der nicht mehr zur Wahl antrat. Für Manfred Nußbaumer ergänzt mit Klaus Pöllath wieder ein ausgewiesener Bauexperte den Aufsichtsrat, zu dem erneut Prof. Thomas Bauer, Elisabeth Teschemacher, Andrea Teutenberg und Gerardus N. G. Wirken gehören werden.