Siemens will „progressive Dividendenpolitik verfolgen” - Kapitalmarkttag

Die Siemens AG stellt auf ihrem heutigen Kapitalmarkttag ein schnelleres Wachstum in Aussicht. Auf vergleichbarer Basis solle ein Umsatzwachstum von jährlich 5 bis 7 Prozent über den Geschäftszyklus von drei bis fünf Jahren erzielt werden, kündigt die Gesellschaft an - das wäre ein Wachstum, das stärker als der Markt ausfällt. Bisher hatte der DAX-Konzern hier nur 4 Prozent bis 5 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt. Bereinigt ...