DGAP-Media / 24.06.2021 / 13:59

42-jähriger LOTTO24-Multimillionär aus Bremen - so spielt man Lotto heute. Text & Bild können zur redaktionellen Verwendung frei genutzt werden.



Achter Millionär bei LOTTO24 in knapp drei Monaten - 42-jähriger Bremer gewinnt 4,1 Millionen Euro (Hamburg, 24. Juni 2021) In der Mittwochsziehung der deutschen Lotterie LOTTO 6aus49 vom 23. Juni 2021 ist erneut ein Kunde von LOTTO24 (lotto24.de, tipp24.de), dem führenden deutschen Online-Anbieter von Lotterieprodukten, zum Multimillionär geworden. Mit den Zahlen 5, 6, 9, 20, 33 und 46 erzielte der 42-jährige Bremer den einzigen Treffer in der Gewinnklasse zwei und darf sich nun über 4,1 Millionen Euro freuen. Damit ist er nach Gewinnern aus Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Sachsen und Bayern jetzt der achte glückliche LOTTO24-Millionär in nur elf Wochen. Einzig die Superzahl 4 trennte ihn vom Jackpot, der am kommenden Samstag bei 15 Millionen Euro liegt.