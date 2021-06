CREDIT SUISSE belässt GLAXOSMITHKLINE auf 'Schlecht'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für GlaxoSmithKline anlässlich eines Investorentages von 1300 auf 1400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Management des Pharmakonzerns habe eine zuversichtliche Vorstellung seiner Transformationsagenda gegeben, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Viele wichtige strategische Schlagzeilen hätten aber seinen Erwartungen und den Marktprognosen entsprochen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 22:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.