Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund eins Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 28,75 EUR. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei PLUG POWER.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 32,52 EUR verläuft. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend.

