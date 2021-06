Andreas Obervoßbeck in den Grosso-Vorstand berufen

Köln (ots) - Der Gesamtverband Pressegroßhandel hat Andreas Obervoßbeck (50) für

eine Mitarbeit im Verbandsvorstand gewonnen. Der Geschäftsführer und

Gesellschafter der Mitgliedsfirma QTRADO in Leverkusen erklärt sich bereit, im

Leitungsorgan des Berufsverbandes die Zukunft des Berufsstandes aktiv

mitzugestalten. Der Verbandsvorstand hat Andreas Obervoßbeck mit sofortiger

Wirkung als weiteres Mitglied kooptiert. Es ist geplant, dass er zukünftig die

Leitung des Fachressorts Marktanalyse übernimmt.



"Auf die Zusammenarbeit mit Andreas Obervoßbeck freuen wir uns", erklärt der

Vorstandsvorsitzende Frank Nolte im Namen seiner Kollegen. Er bringe hohe

Fachkompetenz, langjährige Berufspraxis, Erfahrungen in der Gremienarbeit und

den Background eines stark aufgestellten und modernen Grosso-Unternehmens mit.

Nolte weiter: "Wir sind sicher, dass der Kollege aus Leverkusen gut zu unserem

Team passt. Gemeinsam wollen wir den Berufsstand und seine Interessenvertretung

zukunftsfest ausrichten."





Andreas Obervoßbeck "dankt für das ihm entgegengebrachte Vertrauen":"Ich freue mich auf diese interessante Aufgabe und die Zusammenarbeit mit denKollegen. In meiner neuen Funktion will ich mich dafür einsetzen, durch zentraleVereinbarungen für Mitglieder und Partner weitere Synergien zu schaffen. Für dieBranche liegen in einer zielgerichteten Harmonisierung des DatenmanagementsMöglichkeiten für einen weiteren Zugewinn an Qualität und Effizienz."Andreas Obervoßbeck ist seit 1990 im Pressegroßhandel aktiv, davon 20 Jahre inFührungsfunktionen. Zuletzt gestaltete der Wirtschafts-Diplom Betriebswirt (VWA)die Zusammenführung der Grosso-Unternehmen im Westen zur QTRADO Firmengruppemaßgeblich mit und ist seit 2019 zunächst als Geschäftsführer der QTRADOLogistics GmbH & Co.KG und seit 2020 Geschäftsführer des Presse-Grosso QTRADOGmbH & Co. KG tätig. Zu seinen Schwerpunkten zählen neben den Leitungsaufgabeninsbesondere die Prozess- und Logistiksteuerung sowie das Datenmanagement. Erverfügt zudem über Erfahrungen in der Gremienarbeit, etwa durch seine Mitarbeitim Arbeitskreis EHASTRA, in der Projektgruppe Vertriebstechnik oder alsGroßkundenbetreuer für Vertriebslinien wie EDEKA Rhein-Ruhr.Kooptierte Vorstandsmitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wiegewählte Vorstandsmitglieder. Die formale Bestätigung der Kooptation von AndreasObervoßbeck durch die Mitglieder ist im Rahmen der Mitgliederversammlung am 14.September 2021 in Wiesbaden vorgesehen.