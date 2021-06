EU setzt Wirtschaftssanktionen gegen Belarus in Kraft

Lukaschenko drohte indes als Reaktion auf die Strafmaßnahmen mit der Verhängung des Kriegsrechts. Dies könnte für die westliche Region Grodno gelten, die an das EU-Land Polen grenzt, sagte der 66-Jährige bei einem Besuch in dieser Region.

BRÜSSEL/MINSK (dpa-AFX) - Die EU hat am Donnerstag weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen die frühere Sowjetrepublik Belarus in Kraft gesetzt. Mit den Strafmaßnahmen soll der Apparat von Machthaber Alexander Lukaschenko geschwächt werden. Die Sanktionen richten sich daher vor allem gegen Staatsunternehmen und sehen eine Beschränkung des Zugangs zum Kapitalmarkt der EU vor. Betroffen sind unter anderem Unternehmen, die mit Erdölerzeugnissen, Kalidüngemitteln und Waren zur Herstellung von Tabakprodukten Geld verdienen.

Mit Blick auf die neuen Sanktionen sagte Lukaschenko: "Wir haben uns darauf vorbereitet, wir wussten, was uns bedroht." Und er drohte zugleich: "Wir müssen diesen Dreckskerlen auf der anderen Seite der Grenze zeigen, dass ihre Sanktionen ihre eigene Ohnmacht sind." Bei einer Betriebsbesichtigung machte sich der Machthaber lustig über die Demokratie. "Diktatur ist doch nicht schlecht (...) Für die Produktion ist eine Diktatur notwendig", meinte er mit einem Lachen.

"Wir wollen auf die Art und Weise einen Teil dazu beitragen, dass dieses Regime finanziell ausgetrocknet wird", hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag über die Sanktionen gesagt. Der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft hält sie zwar für notwendig, gab aber zu bedenken, "dass auch einige unbeteiligte Unternehmen und die Bevölkerung für eine falsche belarussische Politik belastet werden".

Mit den Strafmaßnahmen reagiert die EU auf die anhaltende Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition in Belarus (Weißrussland). Darunter fällt auch die aus EU-Sicht illegale Festnahme des regierungskritischen Bloggers Roman Protassewitsch. Behörden in Belarus hatten eine Passagiermaschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius in Litauen zu einer Zwischenlandung in Minsk gezwungen, um den Blogger zu fassen./aha/DP/eas