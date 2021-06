"Aurubis-1": Baustart für größte unternehmenseigene Photovoltaikanlage in Bulgarien

DGAP-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit Aurubis AG: 'Aurubis-1': Baustart für größte unternehmenseigene Photovoltaikanlage in Bulgarien 24.06.2021 / 15:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Aurubis geht nächsten Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung

- Klares Bekenntnis zum Standort Bulgarien mit 10 MW-PV-Anlage

- Grünes Energieziel für das Werk: Deckung von 20 Prozent des Energiebedarfs aus eigenen erneuerbaren Quellen bis 2030

- Aurubis bekennt sich zum Ziel, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden

Hamburg/Pirdop, 24. Juni 2021 - Aurubis hat heute mit dem Bau einer 10-Megawatt (MW)-Photovoltaikanlage in der Nähe seines Standorts in Bulgarien begonnen. Dies bedeutet den nächsten Schritt in Richtung einer nachhaltigen Multimetall-Produktion. Nach seiner Fertigstellung wird es die größte PV-Anlage zur Eigenstromerzeugung eines Unternehmens im Land sein. Es ist Teil des strategischen Ziels von Aurubis, bis spätestens 2050 eine klimaneutrale Produktion zu erreichen.

Der Bau der PV-Anlage "Aurubis-1" wurde mit einer feierlichen Veranstaltung am Produktionsstandort des Unternehmens in der Region Srednogorie gestartet, an der Vertreter der bulgarischen Regierung, des Diplomatischen Korps, der lokalen Behörden sowie Wirtschaftsvertreter teilnahmen.

"Aurubis-1 ist ein wichtiger Meilenstein für unser gesamtes Unternehmen auf dem Weg in eine CO 2 -freie Zukunft", sagte Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG, während der Zeremonie zum Baustart. "Es demonstriert auch unser klares Bekenntnis zur Produktion in Bulgarien."

Kiril Petkov, Wirtschaftsminister von Bulgarien, sagte: "Mit der Investition von Aurubis in saubere Energiequellen zeigt das Unternehmen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt." Er fügte hinzu: "Die Geschäftstätigkeiten von Aurubis tragen zum Exportpotenzial unseres Landes, zu einem höheren Lebensstandard in der Region um das Werk, zu transparenten Regeln und geordneten Beziehungen mit den lokalen Unternehmen bei."