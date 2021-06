Laschet will Zwei-Monats-Frist für Anträge zum Wohnungsbau

BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet will den Wohnungsbau mit einer Zwei-Monats-Frist für Behörden beschleunigen. "Ein Bauantrag für Wohnimmobilien soll regulär nach unserer Vorstellung zwei Monate nach Vorlage aller Unterlagen abschließend bearbeitet sein. Und wenn das nicht erfolgt, dann soll er als genehmigt gelten", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin beim Tag der Immobilienwirtschaft des Dachverbands Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA). "Damit haben wir die Chance, eine neue Dynamik beim Wohnen zu entfalten."

Laschet warnte auch vor zu vielen Vorgaben. Ein Mietendeckel etwa bewirke am Ende das Gegenteil mit einem schrumpfenden Wohnungsangebot. "Nur wenn das Wohnungsangebot steigt, können Mieten stabil bleiben", sagte Laschet. "Der beste Mieterschutz ist und bleibt ausreichender Wohnraum."