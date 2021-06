Bundestag unter Corona- und AfD-Druck - letzte Sitzungswoche

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Abschluss war nochmals Durchhaltevermögen gefragt. Für die 236. Sitzung des Bundestags am Donnerstag sah die Tagesordnung zwischenzeitlich als Ende 8.20 Uhr am Freitag vor. Da hätte man gleich bis zum Beginn der 237. und letzten regulären Sitzung um 9 Uhr sitzen bleiben können. Mit deren Ende am Nachmittag ist die 19. Wahlperiode des Bundestags so gut wie Geschichte.

Der neu gewählte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble rief in der ersten Sitzung am 24. Oktober zum sachlichen, gern auch emotionalen, aber bitte fairen Streit auf: "Die Art, wie wir hier miteinander reden, kann vorbildlich sein für die gesellschaftliche Debatte", sagte der CDU-Politiker. "Wir müssen das Vertrauen in das repräsentative Prinzip wieder stärken", lautete sein Credo. Am Ende der Wahlperiode lässt sich trefflich darüber streiten, ob dies gelungen ist. Die 2017 noch gar nicht absehbare Corona-Pandemie hat jedenfalls die Zahl derer, die sich nicht mehr durch die Politik vertreten fühlen, eher steigen lassen.

Der 19. Deutsche Bundestag, der sich an diesem Oktober-Tag konstituierte, war der größte, den es jemals gab: 709 Abgeordnete, 6 Fraktionen. Die FDP kehrte nach vier Jahren Abwesenheit ins Parlament zurück, die AfD zog erstmals ein.

Die Rechtspopulisten um ihre Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland sorgten fortan für eine Verschärfung der Tonlage. Mit der Parole "Wir werden sie jagen" hatte Gauland schon am Wahlabend einen harten Konfrontationskurs angekündigt.

Das Ergebnis lässt sich auch an der Zahl der erteilten Ordnungsrufe ablesen: Bis zur letzten Sitzungswoche waren es 47 - quer durch die Fraktionen. Mehr gab es zuletzt in der 11. Wahlperiode (1987 bis 1990). Einen der ersten Ordnungsrufe fing sich Weidel ein, als sie am 16. Mai 2018 im Plenum über "Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse" wetterte.

Für einen der größten Eklats sorgte der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner. Unter anderem nach seinen Reaktionen auf den antisemitisch motivierten Terroranschlag von Halle mit zwei Toten und mehreren Verletzten hielten die anderen Fraktionen den Vorsitzenden des Rechtsausschusses für untragbar. Der Ausschuss wählte ihn ab - ein einmaliger Vorgang. Manche Ämter verwehrten die anderen Fraktionen der AfD gleich ganz. So scheiterte diese mit sechs Kandidaten für den Posten eines Vizepräsidenten. Keiner erhielt genügend Stimmen.