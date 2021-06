BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der belgischen Unternehmen ist im Juni auf ein Rekordhoch gestiegen. Das Geschäftsklima erhöhte sich gegenüber Mai um 3,3 Punkte auf 9,8 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Einführung des Indikators in seiner aktuellen Zusammensetzung im Jahr 1980. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen.

Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung Belgiens mit den Euro-Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und den Niederlanden gilt das belgische Unternehmensvertrauen als Frühindikator für die gesamte Eurozone./bgf/jkrjha/