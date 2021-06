Das Geschäftsmodell sei laut KFM-Analysten stark zukunftsgerichtet, gerade der Markt für mobile bzw. online Spiele wachse rasant, insbesondere in den Segmenten Tablet und Smartphone. Azerion habe laut KFM hier die letzten Jahre beweisen können, dass sie an diesem Wachstum partizipieren und durch Synergieeffekte die Profitabilität steigern könne. Zusammen mit dem starken Zusammenspiel der Werbesparte sehen die KFM-Analysten auch weiterhin zukünftiges Wertsteigerungspotenzial.

In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,25%-Anleihe der Azerion Holding B.V. (WKN A3KPSQ) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die Anleihe befindet sich im Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS .

INFO: Die Azerion Holding B.V. ist ein niederländisches Medien-, Technologie- und Unterhaltungsunternehmen mit Sitz in Amsterdam, welches in den Wachstumsmärkten für Onlinespiele und digitale Werbung aktiv ist. Das operative Geschäft gliedert sich in die zwei Geschäftsbereiche Gaming und Monetisation Tech. Mit einem Umsatzanteil des Pro Forma Ergebnisses aus 2020 von 61% bildet der Bereich Gaming (Computerspiele) das Kerngeschäft der Gesellschaft. Im Geschäftsbereich Monetisation Tech liefert Azerion hochmoderne Lösungen sowohl für Anbieter als auch für Werbetreibende der digitalen Werbung.

Azerion-Anleihe 2021/24

ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der Azerion Holding B.V. mit einem Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro und der Möglichkeit zur Aufstockung auf bis zu 300 Mio. Euro ist mit einem festen Zinskupon von 7,25% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 28.01., 28.04., 28.07. und 28.10.) ausgestattet. Sie hat eine dreijährige Laufzeit vom 28.04.2021 bis 28.04.2024. Die Anleihe ist nach schwedischem Recht begeben und im Open Market Segment der Börse Frankfurt gelistet.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem Emissionstag (28.04.2021) zu 103,625% (zzgl. der Zinsansprüche bis zum 28.10.2022), ab dem 28.10.2022 zu 103,625%, ab dem 28.04.2023 zu 102,175% und ab dem 28.10.2023 zu 100,725%; ein Kündigungsrecht seitens der Anleihegläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels zu 101,000% des Nennwerts. Als Sicherheit dienen den Anleihegläubigern die Verpfändung von Unternehmensanteilen der Gruppe, des Akquisitionskontos und ein Pfandrecht an allen wesentlichen konzerninternen Darlehen. Des Weiteren ist in den Anleihebedingungen eine Negativerklärung verankert.