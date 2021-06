Ohne Methode ist Erfolg an der Börse oft nur ein „lucky punch“. Strategisches Rüstzeug ist Voraussetzung, genügt aber nicht, um Mehrwert an den Märkten zu erwirt­schaf­ten. Das Bonmot des englischen Premiers Winston Churchill, erfahrener poli­tischer Stratege im Zweiten Weltkrieg, gilt auch für den Kapitalmarkt: „However beauti­ful the strategy, you should occasionally look at the results.“ Der Beitrag Strategiefonds erschien zuerst auf Smart Investor.