CoreTigo erzielt 13 Millionen Dollar in der Serie B unter der Führung von Cardumen Capital und Verizon Ventures

Basking Ridge, N.j. (ots/PRNewswire) - Industrielle Funklösungen von CoreTigobringen die IIOT- und Fabrikautomationskommunikation weiter voranCoreTigo (https://www.coretigo.com/) , Anbieter von drahtlosenKonnektivitätslösungen für die Industrie, gab heute den Abschluss seinerSerie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen US-Dollar bekannt. Dadurchhat sich die Gesamtfinanzierung bis heute auf 27 Millionen US-Dollar erhöht. Derstrategische Investor Verizon Ventures schloss sich CoreTigos Portfolio vonnamhaften Investoren an, darunter Cardumen Capital, das die Runde anführte,sowie die bestehenden Investoren Lenovo Capital, Magma Venture Partners, MeronCapital, Qualcomm Ventures LLC und Sierra Ventures.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die innovative IO-Link Wireless-Technologie von CoreTigo schafft eine Reiheneuer und robuster drahtloser Lösungen für Echtzeitsteuerung und -überwachung,die bisher im industriellen Bereich nicht möglich waren. Die Lösungen desUnternehmens revolutionieren die Fabrikautomation, indem sie drahtloseVerbindungen in Kabelqualität bereitstellen, die ein äußerst anpassungsfähigesund flexibles Maschinendesign, eine intelligente und modulare Planung vonProduktionslinien sowie den vollständigen Zugriff auf Daten von überall und injeder Umgebung ermöglicht.Da sich intelligente Maschinen und Prozesse weiterentwickeln, ist diekontinuierliche Entwicklung von drahtloser industrieller Kommunikation derSchlüssel für den Fortschritt des Industrial Internet of Things (IIOT). DieIO-Link Wireless-Lösungen von CoreTigo sind ein integraler Bestandteil derAnnäherung von IT und OT und ergänzen globale 5G-Mobilfunkanbieter, um jederzeiteine hochleistungsfähige Kommunikation zu ermöglichen."Die Vorteile von Industrie 4.0 können nicht realisiert werden, ohne diedrahtlose Kommunikation als Schlüsselkomponente zu priorisieren", sagte TammyMahn, Managing Director bei Verizon Ventures. "CoreTigo ist durch seineDrahtlos-Technologie führend in der Fertigungsautomatisierung, die in Verbindungmit 5G und Multi-Access Edge Computing den Herstellern Datenpower aufkostengünstige, zuverlässige und flexible Weise bereitstellt."Bei der Mission, die Bedürfnisse von Fertigungsbetrieben nach intelligenten undanpassungsfähigen Technologien zu erfüllen, bieten die Lösungen von CoreTigoeine breite Auswahl an Vorteilen, beispielsweise die Reduzierung vonAusfallzeiten, vorausschauende Wartung und Steigerung des Durchsatzes.Angesichts der vielfältigen und anspruchsvollen Marktanforderungen vonMaschinenbauern, Herstellern von Automatisierungsanlagen und Systemintegratoren,