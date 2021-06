Cloud-Startup Firebolt sammelt 127 Millionen US-Dollar in Series B ein und wächst weiter rasant. Expansion in Deutschland geplant Tel Aviv, München (ots) - Der Anbieter aus Israel ermöglicht es Entwicklern, in Sekundenschnelle große Datenmengen zu analysieren und plant 2021 die Verdoppelung der Mitarbeiterzahl.



Der Cloud Data Warehouse Spezialist Firebolt sammelt 127 Millionen US-Dollar in einer Series B Finanzierungsrunde ein, um weiter zu expandieren - auch in Deutschland, teilte das Unternehmen heute mit. Die Zeit sei jetzt reif die "Analyse von Big Data auf ein neues Level zu heben". Der Deutschland-Sitz des Unternehmens ist in München. Für Firebolt CEO & Co-Founter Eldad Farkash war dies eine einfache Wahl. Besonders die forschungsstarke Technische Universität München mache die Stadt optimal, um mit Wissenschaftlern zu kollaborieren und weltklasse Entwickler anzuziehen. Farkash ist ein Serien-Investor und führender Big Data Experte. Vor Firebolt gründete er Sisense Inc, ein wachstumsstarkes Analytics-Einhorn, saß in dessen Vorstand und war 14 Jahre lang dessen CTO.