24.06.2021 / 16:15

Megawatt ernennt 'Elmore Limited' zur Leitung der Feldarbeiten in den erstklassigen australischen Seltene Erde- und Uran-Projekten

Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. (WKN: A2QNKB ; ISIN: CA58518J1012) freut sich bekannt zu geben, dass das geologische Beratungsunternehmen Elmore Limited aus Perth, Australien, ernannt wurde, um die Leitung bei der Entwicklung der Grundstücke "Artic Fox" und "Isbjorn" im Northern Territory, Australien, zu übernehmen.

Frühere Computerarbeiten haben bestätigt, dass die beiden Liegenschaften vielversprechend für Selteneerdelemente, insbesondere "Neodym", "Praseodym" und eine Uranoxidmineralisierung sind. Arctic Fox ist angrenzend und entlang des Streichens des Weltklasse-Projekts "Nolans Bore SEE", das Mitte 2022 in Betrieb genommen werden soll und über eine JORC-konforme Mineralressource verfügt. Darüber hinaus grenzt "Isbjorn" an das fortgeschrittene SEE-Projekt "Charley Creek".

Interne Überprüfungen der jüngsten Berichte von "Adamas Intelligence" über Seltene Erden (SEEs) und "Canaccord Genuity" über Uran weisen auf eine günstige Nachfrage-Angebots-Dynamik hin, die potenziell zu einem Aufwärtstrend der Preise im Laufe des Jahrzehnts führen könnte. Ein Großteil der erwarteten zusätzlichen Nachfrage nach SEEs und Uran ergibt sich aus grünen Anreizen, Dekarbonisierungsrichtlinien und der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen.



Geologisches Beratungsunternehmen beauftragt

Megawatt hat die an der ASX notierte "Elmore Limited", einen erfahrenen geologischen Beratungs- und Bergbauvertragsverarbeiter, mit der Leitung der ersten Explorationskampagne auf den Liegenschaften "Artic Fox" und "Isbjorn" beauftragt.

"Elmore" geht davon aus, dass die Kampagne insgesamt 8-10 Tage dauern und ein vierköpfiges Team bestehend aus Geologen und Technikern einsetzen wird. Das Team wird geologische Kartierungen und umfassende Probenahmen in aussichtsreichen Gebieten innerhalb beider Konzessionsgebiete durchführen. Darüber hinaus wird das Team Helikopter und Bodenunterstützung einsetzen, um sicherzustellen, dass die Kampagnen so effizient wie möglich durchgeführt werden. Die Überprüfung der Testergebnisse, nach vollständiger Analyse, kann zur Formulierung von Zielen für Testbohrungen und weitere Folgeentwicklungsarbeiten führen.